Entrevista | Pablo Pavón de la Cruz Director d'Artes Pavón
Pablo Pavón de la Cruz: «Vàrem començar a assajar les primeres obres de teatre a ca meua»
El jove eivissenc de trenta anys ja en fa quatre que va muntar la seua pròpia companyia de teatre. Explica com va ser l’inici i les dificultats que va trobar pel camí.
Seguir el seu instint i perseguir el seu somni va ser el que Pablo Pavón de la Cruz va fer quan va formar la companyia de teatre Artes Pavón. «D’ençà que era petitet, el teatre era el que m’agradava jugar. Jo feia els meus teatres al pati de la casa de la meua àvia. Ordenava a tots els meus cosins petits a fer obres de teatre», relata l’eivissenc, de trenta anys. «Sense cap propòsit ni res. No sabia què estava fent, però m’agradava», afegeix. Ha acabat formant la seua companyia de teatre i una acadèmia, on fa classes de dos hores i ara mateix té vint alumnes.
Idò, com va passar de ser un joc a una realitat?
Quan vaig tenir dinou anys, vaig començar a formar-me en teatre. Vaig començar a l’escola de GAT amb Merche Chapí, ella va ser la meua primera professora, i amb Àngels Escandell, vaig estar allí tres anys. Jo era el més tímid del món i el teatre em va obrir un munt. Abans de la pandèmia, vaig estar amb Artes y Oficios, dirigit per Ramón Taboada. Amb ells vaig estar aproximadament quatre anys i amb ells vaig pujar a l’escenari per primera vegada. Després de la pandèmia, vaig anar a formar-me a Madrid, fent cursos intensius amb actors, i amb classes magistrals de gent famosa. Tot això ho vaig estar fent durant quatre anys. Jo sabia que en un futur faria alguna cosa, era el meu somni, però no tenia pensat quan ni res. Després de pandèmia, sobre el març de 2021, se’m va ocórrer escriure i representar buscant amics de les classes de teatre, per fer-la per divertir-nos. La vàrem fer de Halloween i l’obra va sortir perfecta, la vàrem fer tres cops a Can Ventosa i una al Centre Cultural de Jesús. I ja allí vaig posar a la companyia com Artes Pavón, però jo no tenia res més, jo seguia la intuïció. Quan va acabar vaig pensar que perquè no donar-li forma a això.
El nom, per què és arts en general i no només teatre?
Ho vaig fer per tenir la seguretat per englobar totes les arts. Perquè el teatre, la veritat, sobretot aquí a Ibiza, és molt complicat dur-lo i lluitar-ho tot sol. La gent no li dona la importància que té, al teatre, no el coneixen. A Ibiza només s’umplen els teatres quan és algú de la televisió a fer una obra de teatre o és un musical conegut. No sé si ho fem mal els actors o el màrqueting que se li dona no és el correcte. El teatre és un esforç de treball i llança un missatge tan fort, que la gent fins que no va, no ho sap. El teatre mou moltes coses, però cal obrir-li una mica més la porta.
El procés de crear la companyia com a tal va tardar molt? Va tenir moltes dificultats?
Nosaltres vàrem començar a assajar les primeres obres a la sala d’estar de ca meua. I l’última obra que vàrem fer, ‘Yo Perro’ al 2025, part de l’obra l’assajàvem a la meua habitació. Jo llogava espais a l’Escuela de Cine de Ibiza i Del Blanco Producciones. Fins al març de 2025 que vaig comprar un local a Sant Jordi per fer una sala d’assaig i vàrem fer una acadèmia de teatre per fer els assajos de les obres i per a donar jo mateix classes com a director, no com a professor perquè no tinc la formació, les dono segons l’experiència que tinc.
Com és el seu dia a dia amb les classes i la producció de les obres?
Jo estic molt boig. A banda d’això, perquè encara no em donen els sous com per poder mantenir-me només d’això, venc cotxes. Quan surto del meu treball de venda de vehicles, a les 19 hores, és quan me’n vaig a la meua sala. Tinc fixes els meus dies de classe amb els adults, pels boixos tinc professores. Ara mateix només tinc una classe d’adults, així que tots els altres dies els utilitzo per assajar conforme als horaris dels actors que agafo. Que també això és un problema perquè vaig començar a fer obres amb dotze perdones, però clar ara no es pot perquè la disponibilitat de la gent és molt variada. Ara només estic fent-les de dos o tres persones, incloent-hi a mi. Jo faig la direcció i tot.
Quins beneficis té el teatre? I com animaria a la gent a apuntar-se?
El principal és que et fa conèixer -te. Sempre a les escoles ens han inculcat que tots els errors i tot el dolent que tens, corregeix-lo. I quan tu corregeixes una cosa que és teua, el que estàs fent és que no t’estàs acceptant. I en teatre el que es fa és jugar amb el teu cos i la teua ment, jugar amb el que tens, mai fer-ho fora i mai fer una negativa. El teatre t’ensenya a ser tu mateix i t’ensenya que les equivocacions són part de tu. Per animar a la gent a apuntar-se a teatre, els diria que si volen prendre’s la vida més com un joc, que facin teatre. És el lema. Afrontar els problemes d’una manera més conscient. És com estar sempre en el present. El teatre és sempre posar l’atenció en el que m’està passant ara.
Què significa el teatre per vostè?
Per a mi el teatre és felicitat. Per a mi sí que és una forma de vida.
Quanta gent té apuntada a l’acadèmia i quin perfil és el que més hi ha?
Hi ha vint persones apuntades per aquest mes de gener. Normalment en teatre són més dones. És una pena, perquè els actors masculins són una meravella [les dones també], però tot l’home que s’atreveix a fer teatre té una cosa, a mi sempre em crida molt l’atenció, impressiona. Jo animo als homes a provar més, és per a tots.
Creu que es podrien fer més coses de teatre a Ibiza? Com es podria promocionar més aquesta art a l’illa?
Per promocionar més el teatre a Ibiza, per exemple, que no es facin coses a curt termini. I que els auditoris deixin els caps de setmana lliures. No hauria de parar d’haver-hi coses. A vegades ens donaven només dos mesos de preparació, a Madrid val, però aquí a Ibiza per preparar una obra bé necessitem sis o nou mesos. Les institucions ens donen un rang com si fóssim professionals. I després compte també amb el que poses per cobrar.
Quantes obres heu fet en total? Quins plans de futur té?
Deu espectacles, tots escrits per mi. De futurs projectes, hi ha una obra per Pedro Cañestro que la farem al març a Caló de s’Oli. I per Sant Jordi i el medieval també farem una obra. Més les classes que estem fent.
Què li diria al Pablo petit?
Ben fet, segueix així de boig! No et frenis.
