IDÒ! | RESUM ESDEVENIMENTS 2025
IDÒ! 2025: Un any més d’ídols de la cultura balear
El projecte IDÒ! ha estat un any més marcat per dotze esdeveniments a Eivissa i Mallorca dedicats a la idiosincràsia de les Illes. Literatura, gastronomia, cinema, arquitectura: un any per dir sí a la cultura, a la llengua i a la nostra manera de ser
Carla Torres Juan | Carlota Pizá
Hi ha anys que no només passen: es queden. Anys que s’arrelen a la memòria col·lectiva com una conversa que no vols acabar, com una cançó que torna quan menys t’ho esperes o com una recepta heretada que sempre fa gust de casa. El 2025 ha estat un d’aquests anys per a la cultura balear. Un any en què Eivissa i Mallorca han compartit escenari, veus i emocions gràcies al projecte IDÒ!, impulsat per Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. Dotze esdeveniments, repartits al llarg de l’any i del territori, han bastit un relat coral fet de literatura, gastronomia, teatre, cinema, música, arquitectura i tradicions quotidianes. Un relat que parla de qui som, d’on venim i cap a on volem anar, sempre amb la llengua pròpia com a fil conductor i amb la voluntat clara de celebrar la idiosincràsia de les Illes.
Eivissa: tradició, relat i memòria compartida
El viatge va començar a Eivissa amb una proposta que anava directament a l’arrel: la cuina tradicional. El 18 de febrer, el restaurant Tierra de Ibiza Tradición Culinaria va acollir un taller conduït per Estela Armada Maña que va convertir els fogons en un espai de transmissió cultural. Quinze participants varen aprendre a elaborar plats que són història viva de l’illa: coca de ceba i tomates, frita de polp, fideuà de sèpia i gambons i greixonera. No era només cuinar, sinó entendre el territori a través dels seus sabors, reivindicar el producte local i compartir el temps al voltant d’una taula.
Un mes després, el 18 de març, la llengua i la imaginació varen prendre protagonisme amb el contacontes d’Elena Ginard al Club Diario de Ibiza. ‘La gallina Catalina torna al corral’, segona part d’un personatge ja estimat, va reunir una desena de boixos i boixes que no només escoltaren la història sinó que hi participaren activament a través d’un taller de titelles. Pintar, decorar i donar vida a na Catalina i na Josefina, les protagonistes del conte, va ser també una manera d’entrar en contacte amb la llengua pròpia des del joc i l’afecte. IDÒ! demostrava així que la cultura també és sembrar futur.
El 24 de juliol, el projecte va fer un gir cap a la reflexió crítica amb la presentació del llibre ‘Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’, del periodista Joan Lluís Ferrer Colomar. Amb el Club ple a vessar, l’acte va esdevenir un espai de debat intens sobre el present i el futur de l’illa. Acompanyat per l’editora Neus Escandell i la periodista Pilar Bonet, Ferrer va posar paraules a una preocupació compartida: la pèrdua de territori.
La cloenda d’Eivissa va arribar el 24 de setembre amb una proposta que combinava història, teatre i música: la lectura dramatitzada de ‘La destral del corsari’, dedicada a la figura d’Antoni Riquer. Produïda per Produccions Aïllades, amb guió de Carlos Garrido i música original de Frank Cogollos, l’obra va convertir el Club en un escenari on el passat cobrava vida. La interpretació de Miguel Vingut i la direcció de Ramon Mayol varen demostrar que la història local pot ser tan emocionant com universal quan s’explica amb rigor i sensibilitat.
A Mallorca, el recorregut d’IDÒ! ha estat ampli i polièdric, reflectint la diversitat cultural de l’illa. El primer tast va ser gastronòmic i saludable: el 30 de gener, Carlota Sobrino va impartir un taller de cuina i nutrició que va combinar coneixement científic, producte local i plaer culinari. Amb només 21 anys, Sobrino va demostrar que la cultura alimentària també és una forma de cultura contemporània, arrelada al territori i compromesa amb el benestar col·lectiu.
Febrer va portar una explosió de colors amb la festa de Carnaval al Club Diario de Mallorca. Boixos i boixes disfressats, contacontes musical a càrrec de La Petita Orquestra dels Bards i un ambient de celebració compartida varen convertir l’espai en un univers de fantasia.
El 7 d’abril, la memòria recent va sacsejar el Club amb la presentació del documental ‘Signes en l’arena, Mallorca 1983’. Més d’un centenar de persones varen reviure una època de bogeria creativa i llibertat cultural que encara ressona. La tertúlia posterior va obrir un debat sincer sobre els canvis socials i culturals, i sobre què hem guanyat i què hem perdut pel camí.
Més tard aquell mes, Plan-ET va traslladar Manacor a un altre planeta. El músic urbà en català va presentar el seu nou disc amb el suport del projecte IDÒ!. Després de l’èxit del treball ‘Amor Blindat’, guardonat amb el Premi Enderrock Balear, ‘Planetosky S. A.’ arribà com una aposta clara per a l’expansió i l’experimentació. La música urbana feta a Mallorca ja no orbita al voltant de cap gran metròpoli: té el seu propi sistema solar i gira amb energia pròpia.
L’estiu va arribar amb cinema a la fresca. Del 26 de juny a l’1 de juliol, Cinema Lliure a la Platja va recórrer Pollença, Manacor, Alcúdia i Palma amb una aposta clara pel talent balear. Curtmetratges i llargmetratges de creadors emergents i consolidats varen demostrar que el cinema fet a les Illes viu un moment de gran vitalitat. IDÒ!, donant suport a la iniciativa, va contribuir a projectar aquestes veus cap a un públic ampli i divers.
A l’octubre, el projecte va travessar la mar per arribar a Barcelona amb el cicle ‘D’allà deçà’, celebrat a l’Espai Mallorca. Durant quatre jornades, la música, la literatura i les arts visuals de les Illes varen dialogar amb el públic barceloní, reforçant els vincles culturals i demostrant que la creació illenca té molt a dir més enllà del seu territori.
El novembre va posar el focus en l’arquitectura amb la taula rodona ‘Palma, patrimoni contemporani’, dins el programa d’Open House Palma 2025. L’acte va convidar a repensar la ciutat des de les seves transformacions recents, reivindicant que el patrimoni no és només passat, sinó també present i futur. Amb el suport d’IDÒ! i Diario de Mallorca, la trobada va ampliar la mirada sobre la identitat urbana.
Finalment, el desembre va tancar l’any amb un taller floral de Nadal conduït per Kike Flowers, florista de La Rambla de Palma. Entre flors, converses sobre producte local i reflexions sobre la indústria floral a les Illes, els participants varen crear centres de taula per a les festes. Un gest delicat i simbòlic per acomiadar un any intens i ple de vida.
Un projecte, una veu compartida
Mirat amb perspectiva, el 2025 d’IDÒ! ha estat molt més que una suma d’esdeveniments. Ha estat un exercici de cohesió cultural entre Eivissa i Mallorca, un pont fet de llengua, creativitat i compromís. Ha estat la demostració que la cultura balear és diversa però comparteix un mateix batec. I, sobretot, ha estat una invitació a dir «sí» a tot allò que ens defineix i ens uneix.
