David C. Tur García | Escriptor i RRHH a hotel de Tòquio
Plans que no et pots perdre a Tòquio
L'eivissenc David C. Tur García recomana plans a la capital japonesa més enllà del que surt a les guies turístiques
David C. Tur García (Eivissa, 1990) viu a Tòquio des de fa més de vuit anys, de manera que pot recomanar plans més enllà del que surt a les guies turístiques. Com a activitat de nit, recomana visitar Sangenjaya, zona de japonesos. Allí proposa sopar en el Jazz Inn Uncle Tom: «El duu una dona que deu tenir uns 95 anys i que té una col·lecció de milers de vinils. Dependent del client n’elegeix diferents. És una experiència molt autèntica». Continuant amb Sangenjaya, també suggereix passejar pels carrerons de l’antic bany públic Chiyonoyu, així com banyar-se en els de Fujimiyu, que continuen operatius i no estan lluny d’allí.
Jardins i aigües termals
Pel dia, Tur recomana la zona de Sugamo i els jardins Rikugien. «Així com la gent jove compra i busca entreteniment a Shibuya, la gent major va a Sugamo. Les tendes i els dolços, tot, és bastant tradicional», explica. Prop es troben els jardins esmentats, típicament japonesos.
«Com a escapada d’un dia, molta gent visita la zona de Hakone. Jo recoman molt anar a unes aigües termals en particular que es diuen Tenzan Onsen. Per menys de 10 euros, hi pots passar tot el dia. Hi ha zones de descans i dos restaurants».
