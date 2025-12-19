Blanca Huedo Aroca / PSIQUIATRA
Els plans que no et pots perdre a Mallorca
Rutes, gastronomia i cultura: aquestes són les propostes de l'eivissenca Blanca Huedo Aroca, resident a Inca
L’eivissenca Blanca Huedo Aroca, que és psiquiatra i viu a Mallorca des del febrer, recomana no perdre’s l’oportunitat de fer alguna ruta per la Serra de Tramuntana durant la tardor o l’hivern: «N’hi ha una, la Travessa, que dura força dies i dorms a refugis».
Pel que fa a la ciutat de Palma, Blanca proposa un plan més senzill, però, pel que sembla, addictiu. Es declara fan de les truites de patata que preparen en els restaurants de l’entitat Amadip Esment, que es dedica principalment a treballar amb persones amb discapacitat. «Tot el menjar que fan és boníssim, però és que la truita de patata és increïble, digne de competir amb les del País Basc», assegura.
Agenda cultural a Instagram
Blanca també gaudeix de les fires i mercadets que se celebren als pobles de Mallorca. En aquest sentit, recomana el perfil d’Instagram Fires i Festes, que és una agenda d’esdeveniments arreu de l’illa: «T’expliquen que hi ha cada setmana, cada cap de setmana».
Finalment, també acostuma a veure teatre a Palma o a Inca, que és on viu aquesta jove eivissenca. «En el Teatre Principal Inca, a banda de teatre, projecten pel·lícules. Hi ha una sala de cinema», destaca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza