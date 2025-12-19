Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanca Huedo Aroca / PSIQUIATRA

Els plans que no et pots perdre a Mallorca

Rutes, gastronomia i cultura: aquestes són les propostes de l'eivissenca Blanca Huedo Aroca, resident a Inca

Vista general de Palma a la zona de la Seu de Mallorca.

Vista general de Palma a la zona de la Seu de Mallorca. / SHUTTERSTOCK

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Eivissa

L’eivissenca Blanca Huedo Aroca, que és psiquiatra i viu a Mallorca des del febrer, recomana no perdre’s l’oportunitat de fer alguna ruta per la Serra de Tramuntana durant la tardor o l’hivern: «N’hi ha una, la Travessa, que dura força dies i dorms a refugis».

Pel que fa a la ciutat de Palma, Blanca proposa un plan més senzill, però, pel que sembla, addictiu. Es declara fan de les truites de patata que preparen en els restaurants de l’entitat Amadip Esment, que es dedica principalment a treballar amb persones amb discapacitat. «Tot el menjar que fan és boníssim, però és que la truita de patata és increïble, digne de competir amb les del País Basc», assegura.

Agenda cultural a Instagram

Blanca també gaudeix de les fires i mercadets que se celebren als pobles de Mallorca. En aquest sentit, recomana el perfil d’Instagram Fires i Festes, que és una agenda d’esdeveniments arreu de l’illa: «T’expliquen que hi ha cada setmana, cada cap de setmana».

Finalment, també acostuma a veure teatre a Palma o a Inca, que és on viu aquesta jove eivissenca. «En el Teatre Principal Inca, a banda de teatre, projecten pel·lícules. Hi ha una sala de cinema», destaca.

