Plans culturals que no et pots perdre a la Corunya
L'artista Anabel Colazo, que viu a la Corunya, recomana esdeveniments i locals d'aquesta ciutat gallega
L’artista eivissenca Anabel Colazo, que viu del món del còmic, la il·lustració i l’animació, resideix a la Corunya des de fa gairebé vuit anys. Un dels plans que recomana en aquesta ciutat en aquestes dates és visitar el mercat de Nadal que s’organitza en el Galgo Azul, una llibreria en què se celebren molts esdeveniments culturals.
També destaca «qualsevol plan organitzat per Autobán», entitat cultural que realitza esdeveniments d’il·lustració i còmic, l’àmbit de Colazo.
De fet, una de les coses que més li agrada d’aquesta ciutat gallega és precisament l’ampli ventall d’oferta cultural que hi ha: «Molt sovint pots trobar un esdeveniment cultural destacat. Hi ha un festival de còmic cada estiu des de fa anys (de nom Viñetas) i en novembre, per citar un exemple recent, vaig anar a una game jam, que és un esdeveniment de creació de videojocs, i havies de crear-ne un en un cap de setmana. També he estat a un festival d’il·lustracions i creacions pròpies».
Al desembre «també n’hi ha un de creació artesanal i autoedició que es diu Zambomban». Cultura a banda, el local preferit de Colazo a la ciutat és la cocteleria Bordello i, per sortir de festa, el Claro Boba!.
