Joves d'Eivissa i Formentera amb fe: «Jesús és un 'influencer' sense mòbil»
Unes quaranta persones formen part de l’agrupació Portadors de Santa Maria, entitat nascuda enguany a proposta del bisbe i que pretén ser un punt de trobada de joves pitiüsos cristians
«Molta gent ha picat a la porta», celebren els seus portaveus
«Si això fos una moda que marquen tres cantants i dos influencers de TikTok, seria preocupant, perquè voldria dir que és quelcom passatger. En canvi, pens que això ha vingut per quedar-se». Joan Carles Rodríguez Tur (29 anys, advocat), president dels Portadors Santa Maria, agrupació de joves fidels de les Pitiüses, valora així el que intueix que és un nou paradigma: les noves generacions tornen a, com a mínim, tenir inquietuds espirituals. Molts cristians també ho perceben d’aquesta manera, i des d’abans de la publicació de ‘Lux’, el darrer disc de Rosalía. Però, al cap i a la fi, aquest treball musical és «una constatació», afirma, d’un cert ressorgiment. Si una artista de la seua talla i tot el seu equip han decidit mostrar als fans, majoritàriament joves, aquest disc, vol dir alguna cosa.
«Déu s’ha convertit en influencer. Precisament Jesucrist és la figura més revolucionària i influent de la història. Si hi ha hagut un influencer sense mòbil, ha estat Jesucrist, perquè dos mil anys després continuam parlant d’ell i tenint una part majoritària de la població que creu en la seva figura, no només històrica, sinó en la seva resurrecció i, per tant, en el seu caràcter diví», apunta Rodríguez. Ell fa uns anys 10 anys es definia com a agnòstic i «alguns dies, com a cristià». «No tenia una fe definida i això ha anat canviant progressivament».
Neus Blakstad (30 anys, arquitecta), vicepresidenta de l’entitat, que ja suma al voltant de 40 joves que tenen entre 18 i 36 anys, destaca que és important «reconèixer d’on venim, la nostra història, les nostres arrels, els nostres avantpassats». En aquest sentit, els Portadors Santa Maria assenyalen que la història de la seua terra és indestriable del factor religiós, i per això volen ser «un punt de trobada de joves eivissencs i formenterers que tenen la vocació de defensar la seua cultura, identitat, fe i tradicions». El president de l’agrupació comenta que als joves que s’hi apropen («cada vegada més gent pica a la porta») no els diuen que aquesta sigui una iniciativa exclusivament religiosa: «També té una vocació social, identitària, cultural... Una vocació inclús lingüística, m’atreviria a dir».
Blakstad destaca com a positiu que l’illa begui «de moltes influències». Ben conegut és el seu caràcter internacional. Però afegeix que això no ha d’implicar «oblidar» o deixar de banda les arrels. «Quan, el passat 3 d’agost, anàvem tots junts pel passeig de Vara de Rey de camí a la Catedral, teníem el pit inflat», recorda aquesta jove eivissenca sobre el passat 3 d’agost, dia en què els integrants d’aquesta nova agrupació de fidels van sortir en processó des de l’església de Santa Creu, a Vila, fins a la Catedral de Dalt Vila. Aquesta va ser la primera posada en escena dels Portadors de Santa Maria. Blakstad, tot i que era creient, abans «no participava regularment de les activitats litúrgiques» i ara és una persona involucrada en aquestes qüestions.
Una idea del bisbe Vicent Ribas
La idea de crear aquesta entitat va néixer del bisbe d’Eivissa i Formentera, Vicent Ribas. «Fa pràcticament 20 anys que es va instaurar una processó en què es duia la patrona en aquest mateix recorregut que vam fer naltros aquest estiu, i es feia amb la imatge autèntica que hi ha a la Catedral. Però pesa molt i és una imatge delicada», explica Rodríguez. «Amb l’anterior bisbe, Vicente Juan Segura, es va encarregar fer una rèplica d’aquella imatge. És Santa Maria de les Neus, però li diuen Peregrina perquè va per les diferents parròquies d'Eivissa i Formentera i passa una setmana a cadascuna», afegeix. Fins ara l’havien dut fins a Dalt Vila diferents confraries.
Ara, expliquen ambdós representants de l’organització juvenil, ho faran cada agost els Portadors de Santa Maria (que es constitueixen aquest desembre com a agrupació pública de fidels), a ritme de tambor, flaütes i castanyoles. És a dir, amb una «vocació molt local», «sense perdre el significat de la fe».
«Vaig fer una esmena a la proposta del bisbe de crear aquesta entitat. Vaig pensar a fer-ho amb gent jove», explica Rodríguez, que celebra la bona acollida que ha tingut. S’han constituït com a agrupació en comptes de com a confraria perquè volen «fer activitats que vagin més enllà de portar la verge el diumenge abans de Santa Maria», com trobades, algun retir espiritual i voluntariat social. «A més, també cal una activitat instructiva. No només hem de tenir una actitud passiva enfront de la fe, sinó que volem estudiar-la i explicar per què celebram una verge dedicada a les Neus un 5 d’agost».
Perfil divers
La seu de l’agrupació és la Catedral. El perfil dels seus integrants és molt heterogeni: hi ha una estudiant de magisteri de 18 anys, gent del món del ball pagès, un fontaner, un assessor financer, un electricista o, com el cas dels entrevistats en aquest reportatge, un advocat i una arquitecta, tots dos de Sant Miquel. Per citar alguns exemples. Mostren el seu especial agraïment «al bisbe i a totes les confraries que fins ara han portat a la Verge amb molta devoció, dedicació i estima». La breu existència dels Portadors de Santa Maria ja «ha fet que gent que habitualment no participava de les activitats litúrgiques, que no anava a missa ni res, ara sigui la més fervorosa», assegura Rodríguez a tall d’anècdota. Tenen integrants de tota l’illa d’Eivissa, de Formentera i també tres de Mallorca.
En tant que entitat religiosa, per constituir-se han hagut de seguir els protocols que marca el Codi de Dret Canònic. «Haig d’agrair al vicari judicial de la diòcesi, Daniel Rieger, que ens ha guiat en tot el que és la part burocràtica». Ambdós entrevistats són «fills de la plena democràcia», així que no relacionen la religió amb un passat fosc. «Les portes de l’agrupació són obertes», conclou Rodríguez.
