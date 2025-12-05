Pablo Sanz. Llibreter a Hipérbole
Llibres que no et pots perdre aquest Nadal
Pablo Sanz, llibreter a Hipérbole, destaca les lectures que no pots deixar de comprar aquestes festes de Nadal
Pel que fa a la literatura infantil, Pablo Sanz, llibreter a Hipérbole (Vila), per aquestes festes de Nadal recomana les publicacions de clàssics a l’editorial Edelvives, amb il·lustradors de la talla de Benjamin Lacombe. «No es tracta només d’edicions molt ben treballades, sinó que la part il·lustrativa s’apropa molt a la categoria artística». En recomana, per exemple, l’edició d’enguany de ‘El petit príncep’, il·lustrada per Antonio Lorente.
L’altra recomanació és ‘Quiero charlar un rato contigo’ (Balàfia Postals), del periodista José Miguel L. Romero, obra basada en la correspondència entre 1923 i 1930 d’un eivissenc destinat al Rif i la seua dona, que era a l’illa. «Et fa viatjar a altres temps, però, al cap i a la fi, també ens parla de la dimensió humana de les coses».
A més, Sanz destaca la recent publicació de ‘El contrabando ejemplar’, de Pablo Maurette. Ha rebut el premi Herralde de Novel·la. «El protagonista és un escriptor amb molta ambició i pocs escrúpols, tant és així que quan un amic mor, ell decideix anar a Madrid a robar-li el manuscrit que anava a ser una gran obra de vida». També recomana ‘The Book, la guia definitiva per reconstruir la civilització’, de Lewis Dartnell. Parla de com aconseguir-ho en cas de col·lapse. 410 pàgines amb 700 il·lustracions.
