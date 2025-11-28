Idò! La veu de les Illes Balears | Això és mel
Alba Martínez Pérez: Plans que no et pots perdre a València
L’eivissenca Alba Martínez Pérez porta a València des del 2020. La jove de vint-i-tres anys ha estudiat la carrera de Psicologia i està en el segon any del màster en Psicologia General Sanitària.
Martínez recomana, si vas a València per primer cop, anar a la Ciutat de les Arts i les Ciències, perquè li pareix molt polida: «Crec que és una cosa que representa bastant bé a València i, per a mi, és una sort que tenen els valencians».
Una altra cosa indispensable que s’ha de fer és anar a menjar orxata amb fartons: «Està increïble».
També destaca els carrers del centre de València, com la plaça de l’ajuntament, on hi ha molts de restaurants i botigues que «estan molt bé», en les seues paraules.
Per descomptat, anar a menjar una paella a la platja, com a la de Malvarrossa i anar a veure la posta de sol a l’Albufera.
