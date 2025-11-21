IDÒ! | JUAN GARCÍA HUETE | MÚSIC
Una llista de cançons en català i castellà que no pararàs d’escoltar
El madrileny Juan García Huete viu entre Eivissa i la capital espanyola, encara que viatja cada cop que té un concert. El jove, de vint-i-dos anys, va fer uns anys d’institut a l’illa (tercer i quart de Secundària i el Batxillerat) i també va estar estudiant guitarra al Conservatori. Forma part del grup Yacaré, i recomana diferents cançons que no pararàs d’escoltar:
En català, García destaca: ‘Una Lluna a l’Aigua’ de Txarango, ‘Tant de Bo’ de Suu, ‘Sona Viola, Sona’ de Ressonadors, Joan Murenu i David Serra, ‘L’Hort’, ‘Illa’ i ‘Junts’ de Projecte Mut, ‘Per Quan Tu M’estimis’ de Ses Bubotes i Pep Àlvarez, ‘Boig Per Tu’ de Sau, ’Una cançó que parla de tu’ d’Els Catarres, ‘Jo Tenc una Enamorada’ de Ressonadors i Projecte Mut, i ’Menorca’ de The Tyets.
En castellà, remarca: ‘Siento que estoy levitando - En directo’ de Drugos i Pavlenha, ‘Si Pudiera Elegir’ de Pavlenha, ‘Caída Libre’ de Leiva i Robe, ‘Ángulo Muerto’ i ‘Sashimi’ de Leiva, ‘Todos los Besos’ de Siloé, ‘Lo que sobra de mí’ de Fito y Fitipaldis, ‘Flores en la Carretera’ d’Inazio, ‘Inmortal’ de Malmö 040, ‘Alegría De Vivir’ i ‘Deja Encendida Una Luz’ de Viva Suecia, i ‘Criminal’ de Dani Fernández.
