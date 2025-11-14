Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDÒ! | IVÁN TORRES MARTÍNEZ | EIVISSENC A BARCELONA

Plans que no et pots perdre a Barcelona

Silueta de Barcelona.

Silueta de Barcelona. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenc Iván Torres Martínez fa una dècada que viu a Barcelona. El jove, de vint-i-set anys, se’n va anar a la capital catalana per estudiar Enginyeria Elèctrica i, entre la covid i que ha estat treballant uns anys a l’illa, ha perdut un parell de cursos acadèmics, per això ara mateix està fent el treball final de grau.

«Hi ha molts de refugis climàtics a Barcelona, és una cosa que m’agrada molt d’aquí. I han adaptat molt la ciutat per als vianants, és un altre aspecte que trobo a faltar a Eivissa», destaca. Ell recomanaria anar al Parc de les Glòries, que està ple d’arbres i és tot per als vianants. A més, hi ha esdeveniments culturals i promocionen diferents activitats.

El jove remarca que a la capital catalana sempre hi ha alguna cosa per a fer: «Coses molt xules, convencions de lectura, exposicions a museus, el Bravas Fest o el The Champions Burguer». Per fer esport també hi ha altres activitats, com anar al rocòdrom, cosa que a Eivissa no pot fer.

Noticias relacionadas y más

«Tinc diferents llistes de Google Maps i restaurants i cafeteries guardades a Instagram. Sempre mirava una pàgina que es diu Barcelona Secreta on cada setmana pengen coses que hi ha per fer a la ciutat i esdeveniments als quals anar», assegura.

