Participa al X Concurs Literari d’IDÒ!
El repte consistirà en l’elaboració d’una obra de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contengui dos de les tres paraules que s’exposen a continuació, típiques de la llengua de Balears i la seva gent:
1. Amollar: Deixar anar.
2. Perhom: Per cada un.
3. Sipar: Cenyir, ajustar, estrènyer.
És moment d’alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T’atreveixes a convertir-te en escriptor o escriptora per un dia?
PARTICIPANTS I MODALITATS
Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Eivissa, Mallorca, o Formentera que entrin en una de les dues següents categories:
A. Categoria Juvenil: Estudiants de Primària, ESO i Batxillerat de centres acadèmics de les Illes Balears.
B. Categoria Adults: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.
Pel que fa al format de les obres, es podran enviar en una de les dues següents modalitats:
A. Microrelat d’un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules d’extensió i temàtica lliure que contengui les paraules esmentades.
B. Vídeo de menys d’un minut de durada en format vertical. Pot contenir transicions i efectes, sempre que respecti la condició d’esmentar les paraules del primer apartat.
COM PARTICIPAR?
Les obres per a la X convocatòria es poden presentar fins el 22 de desembre de 2025, via WeTransfer o correu electrònic estàndard a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s’inclourà una breu presentació del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d’una persona major d’edat en el cas de pertànyer a la categoria juvenil), i lloc de residència, dades que en cap cas es faran públics d’així no voler-ho.
JURAT I PREMIS-
El jurat estarà format per periodistes i directius del grup Prensa Ibérica a les illes. Els premis per a aquesta convocatòria seran:
A.Premi Categoria Juvenil: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.
B.Premi Categoria Adults: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES-
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació, reproducció i/o distribució total o parcial dels microrelats o vídeos presentats.
CONVOCATÒRIA-
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»