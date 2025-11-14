Entrevista | Antonio José Serrano Muñoz Estudiant Predoctoral
Antonio José Serrano Muñoz: «El càncer arribarà a ser una malaltia amb la que es pugui conviure»
El jove, que pertany a un grup multidisciplinari de la UIB, explica què és el càncer i el que s’està fent a Balears per combatre’l
Antonio José Serrano Muñoz va néixer a Elx, Alacant, però duu tota la vida a Mallorca. Aquest jove de vint-i-sis anys va estudiar el grau en Bioquímica a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a Mallorca, i després també allí va fer el màster en Investigació Biomèdica. És estudiant predoctoral de tercer any d’un grup multidisciplinari de la UIB de Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular.
La Teràpia Cel·lular és una línia d’investigació que és el maneig de malalties mediant l’administració de cèl·lules o de productes derivats d’aquestes cèl·lules. I són experts en Enginyeria Tissular, que consisteix en la reutilització i recreació de teixits i de patologies in vitro, al laboratori. També va fer el màster en Formació de Professorat, i dona classe a la UIB. El seu objectiu de futur és seguir a l’àmbit acadèmic i combinar-lo amb la investigació. A més, és voluntari de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) en el subprograma ‘Ciencia para todos’. El passat divendres 7 de novembre va donar una conferència titulada ‘Qué es el càncer y qué estamos haciendo desde Baleares para combatirlo’ a Sa Nostra Sala a la qual varen acudir unes cinquanta persones.
Com descriuria el càncer?
El càncer no és una única malaltia, són un conjunt de malalties, de fet se’n coneixen més de 200 tipus. S’engloben en la paraula càncer perquè s’origina quan les nostres pròpies cèl·lules comencen a funcionar de forma descontrolada, perden la seua funció normal i comencen a proliferar de forma descontrolada. Això fa que el nostre cos no funcioni bé i el teixit on s’ha originat tampoc. Aquestes cèl·lules creixen de forma descontrolada i formen el que es coneix com a tumors, i si no es tracten o es diagnostiquen, s’escampen i envaeixen, perquè són agressives, altres parts del cos, que seria la metàstasi. Aquests canvis es donen per alteracions en l’ADN, que és el llibre d’instruccions que segueix la cèl·lula per funcionar de manera correcta, aquestes errades fan que la cèl·lula comenci a funcionar malament i es reprodueixi quan no toca o no mori quan ho ha de fer.
I què estam fent en aquest aspecte a Balears?
Hi ha moltíssimes línies d’investigació i molt diverses. S’aborda la malaltia des d’un punt de vista més d’investigació bàsica, com pot ser l’estudi del genoma o de l’epigenoma del càncer, que és estudiar quines alternacions es donen en aquest ADN que provoquen el descontrol de les cèl·lules. Després hi ha molta investigació epidemiològica, és a dir, com el nostre estil i els factors de risc afecten el desenvolupament o a la predisposició del càncer. També tenim nous mètodes de diagnòstic, hi ha un grup que investiga com la llet materna pot ser una font de biòpsia per diagnosticar càncer de mama en cert grup de població. I nosaltres, per exemple, ens centram en el càncer d’ovari i ens enfocam cap a una medicina personalitzada o de precisió mitjançant el modelatge de tumors en el laboratori i la prova en aquests models abans de donar-li a la pacient un determinat tractament per veure si respondrà o no.
Aquí a Balears, quins són els tipus de càncer més comuns?
El colorectal, el de mama, el de pròstata, el de pulmó i el de pell.
Normalment, es dona més en homes o en dones?
Els homes tenim més predisposició a patir càncer per la nostra genètica. Les dones estan més protegides genèticament front a aquestes alteracions de les cèl·lules i tenen menys susceptibilitat a desenvolupar càncer i, si es desenvolupa, li poden fer front de manera més fàcil. De fet, s’estima queun de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà càncer en 2030.
I hi ha alguna franja d’edat en risc?
De trenta-cinc a cinquanta és quan més risc hi ha, o de quaranta a seixanta. Amb l’edat, augmenta la predisposició a patir-lo. De fet, es diu que cada cop hi ha més casos de càncer en part perquè cada cop vivim més. La medicina ens ha permès allargar bastant l’esperança de vida i això és com una arma de dos talls, comporta l’aparició de malalties associades a l’edat, com el càncer, o malalties neurodegeneratives.
Hi ha símptomes comuns?
Depèn del tipus de càncer. El càncer en general és una malaltia asimptomàtica, només comença a donar símptomes quan ja està molt avançat, d’aquí la importància dels programes de cribratge que ens permeten, abans de tenir símptomes, detectar-lo a temps. Hi ha alguns càncers que són més externs, com el càncer de mama, que es pot detectar amb l’aparició d’un bony, entre altres formes, però, per exemple, un càncer de pàncrees o un càncer d’ovaris se’ls anomena assassins silenciosos perquè van creixent i no generen símptomes, o si ho fan, es poden confondre amb qualsevol altra patologia.
Quines són les recomanacions per a la població?
Evidentment, anar-te controlant cada any no està de més i participar en els programes de cribratge. Dur un estil de vida saludable, és a dir, reduir els factors de risc al màxim: no fumar, no beure alcohol excessivament, dur a terme una vida activa, no sedentària, dieta mediterrània, evitar l’obesitat, protegir-se del sol...
Com es pot ajudar i donar suport a una persona que ja el pateix?
El primer és escoltar i mostrar que estàs allí per a aquella persona, perquè és un colp dur. Després, recolzar-se en els amics i en la família. No tractar la malaltia com un tabú, és a dir, manifestar obertament que tens la malaltia, que vas a fer-li front, escoltar els consells dels clínics, i recórrer a associacions com l’AECC.
Per què creu que actualment, en ple segle XXI, el càncer encara és un tema tabú?
Al cap i a la fi, antigament era una vergonya, o quan rebies un diagnòstic així era molt reservat perquè no volies mostrar aquella part dèbil, passava amb qualsevol malaltia. Es tenia la concepció que el càncer era una malaltia letal, no era curable, i tenies un temps, que era major o menor, i sabies que en algun moment moriries. Allí també està el xoc psicològic que reps en donar-te el diagnòstic, i que et costa compartir i manifestar. Avui en dia, afecta molt, i no se sap tots els avanços i tota l’ajuda que hi ha. Al final és una malaltia com qualsevol altra i que, evidentment, no és per estar orgullós d’ella, però sí per manifestar-ho obertament i lluitar contra ella com es fa amb qualsevol altra.
I des de les institucions es pot fer alguna cosa?
Difondre i divulgar és l’arma més forta que tenim. Mostrar que és un problema sociosanitari global. Hi ha molts casos, no només a Espanya, al món, i cada vegada n’hi ha més. No ets tu sol qui té el càncer, no és un cas aïllat i hi ha molta gent que ha passat pel mateix. Promoure la informació i dies internacionals de tal càncer, fer actes, divulgar la investigació, mostrar testimonis i parlar amb normalitat de la malaltia des dels òrgans governamentals i autonòmics- Tot això pot aportar a aquella normalització de la malaltia.
Com és el sistema sanitari a Balears?
Aquí tenim molt bon sistema sanitari, amb molt bons professionals. Però és veritat que veus el malestar dels pacients oncològics que estan a Eivissa, per exemple, i que amb el problema del personal sanitari, no poden accedir als mateixos privilegis que accedeixen pacients que estan a Mallorca. Això encara és un problema avui en dia i s’ha de solucionar perquè evidentment el sistema sanitari hauria de ser únic i accessible per a tot el món. És verdaderament una llàstima que hi hagi pacients que per la seua localització geogràfica a Balears no puguin disposar d’això.
Podríem dir que hi ha esperança?
Jo sóc molt optimista i veient la tendència que ha seguit la investigació biomèdica en general i, en concret, la investigació en càncer, com s’ha duplicat en qüestió de trenta anys la supervivència a cinc anys vista d’un diagnòstic de càncer, jo penso que el càncer arribarà a ser una malaltia, si no curable al 100%, amb la que es pugui conviure, que amb el tractament es pugui dur a terme una bona qualitat de vida.
