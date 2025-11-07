IDÒ! | CONCURS LITERARI
Participa al darrer Concurs Literari d'IDÒ de 2025: aquestes són les bases
Diario de Ibiza i Diario de Mallorca premiaran els millors relats, que hauran de contenir dos de les tres paraules pròpies de Balears que s’aniran proposant
Redacció IDÒ
El repte consistirà en l’elaboració d’una obra de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contengui dos de les tres paraules que s’exposen a continuació, típiques de la llengua de Balears i la seva gent:
1. Amollar: Deixar anar.
2. Perhom: Per cada un.
3. Sipar: Cenyir, ajustar, estrènyer.
És moment d’alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T’atreveixes a convertir-te en escriptor o escriptora per un dia?
PARTICIPANTS I MODALITATS
Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Eivissa, Mallorca, o Formentera que entrin en una de les dues següents categories:
A. Categoria Juvenil: Estudiants de Primària, ESO i Batxillerat de centres acadèmics de les Illes Balears.
B. Categoria Adults: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.
Pel que fa al format de les obres, es podran enviar en una de les dues següents modalitats:
A. Microrelat d’un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules d’extensió i temàtica lliure que contengui les paraules esmentades.
B. Vídeo de menys d’un minut de durada en format vertical. Pot contenir transicions i efectes, sempre que respecti la condició d’esmentar les paraules del primer apartat.
COM PARTICIPAR?
Les obres per a la X convocatòria es poden presentar entre el 7 de novembre i el 22 de desembre de 2025, via WeTransfer o correu electrònic estàndard a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s’inclourà una breu presentació del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d’una persona major d’edat en el cas de pertànyer a la categoria juvenil), i lloc de residència, dades que en cap cas es faran públics d’així no voler-ho.
JURAT I PREMIS
El jurat estarà format per periodistes i directius del grup Prensa Ibérica a les illes. Els premis per a aquesta convocatòria seran:
A. Premi Categoria Juvenil: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.
B. Premi Categoria Adults: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES-
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació, reproducció i/o distribució total o parcial dels microrelats o vídeos presentats.
CONVOCATÒRIA
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
