IDÒ! | RAFAEL TUR GUASCH | FORMENTERER A ALEMANYA
Com és el caràcter alemany i plans que no et pots perdre a Dresden
Rafael Tur Guasch va néixer a Eivissa, però ha viscut tota la vida a Formentera. Aquest jove de vint-i-quatre anys en fa un que està a Dresden, Alemanya, fent un doctorat en Neurociència biomèdica.
El caràcter alemany el defineix com a introvertit. «Quan interacciono amb gent alemanya que no conec, la meua manera de ser, agradable i simpàtic, jo somric molt, als alemanys els sobta, són més seriosos. Però em fa gràcia perquè després ells comencen a somriure també», destaca.
El primer que recomana fer a Dresden és visitar la ciutat vella: «És el més impactant. Està plena d’edificis molt polits, el casc antic és la principal atracció de Dresden». Després, com Dresden és la capital de Saxònia hi ha molts festivals i una «de les activitats més importants», en les seves paraules, són els mercadets de Nadal. «N’hi ha diversos per la ciutat, però està el principal, Striezelmarkt, i ve gent de tot el món a visitar-lo», recalca. A aquest hi ha una fira amb atraccions, un escenari on fan actuacions, casetes on et serveixen la beguda típica, que és vi calent amb espècies (Glühwein), i menjar típic d’allí.
