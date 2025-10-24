Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDÒ! | LUCÍA FEIJOO VIERA | EIVISSENCA A MADRID

Coses per fer a Madrid

Silueta de Madrid.

Silueta de Madrid. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenca Lucía Feijoo Viera porta des dels disset anys a Madrid. Se’n va anar a la capital espanyola per estudiar Periodisme. Després de quatre anys de carrera i un de màster en Comunicació Audiovisual, ara està estudiant dos cursos online: un d’efectes especials i un altre d’edició de vídeo.

Aquesta jove de vint-i-tres anys recomana visitar diversos llocs de Madrid: passejar per la Gra Vía, «això 100%», destaca, i «el Templo de Debod perquè em pareix molt bonic», assegura. En restauració és «súper bo», en les seves paraules. «Pareixerà una bogeria, però aquí he menjat peix a molt bon preu i de gust molt bo», manifesta.

Noticias relacionadas y más

A més, allí hi ha una gran varietat de teatres i espectacles, com ‘El Rey León’, «mitiquíssim», diu amb humor. «Crec que tot el món que hi va surt feliç», destaca. I de cinema, també hi ha molta oferta: «En comparació a Eivissa, que només n’hi ha un. A Madrid, tens cinemes, a més, especialitzats en so, o que són més cars, però són premium... Hi ha més oferta i també pots veure pel·lícules en versió original».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents