IDÒ! | CARLOS MARÍ VÁZQUEZ-DODERO
Carlos Marí, eivissenc a Gran Canària: «Eivissa té una part boja, però també una polida i tranquil·la»
Aquest jove eivissenc de vint-i-tres anys en duu dos a Gran Canària, després d’haver estat més d’un any a Austràlia. És surfista i destaca les diferències entre Eivissa i Gran Canària
Fer surf és la passió de l’eivissenc Carlos Marí Vázquez-Dodero. Aquest jove de vint-i-tres anys, que demà fa els vint-i-quatre, se’n va anar als setze a Barcelona a fer un grau mitjà d’esport (Cafemn), va estar allà un any, va tornar a Eivissa un temps i se’n va anar a Galícia a continuar un grau superior d’esport (Tafad). «La meva motivació sempre ha set fer surf, per això sempre he buscat un lloc amb més ones que Eivissa», afirma. Després d’estar a Galícia, va passar uns mesos treballant a Eivissa i d’aquí, cap a Austràlia, on va estar un any i tres mesos. Allà va conèixer a la seva al·lota, que és de Gran Canària, i va decidir anar-se’n amb ella cap a aquesta illa, on viu des de fa dos anys.
Marí està estudiant un grau superior d’Integració Social de dos anys i, a més, treballa com a monitor de surf. «Jo ja havia fet un grau superior d’esport, que estava més centrat en tema de gimnàs i no m’omplia tant. A mi el que m’agrada és ensenyar la meva passió, que és el surf, a persones amb discapacitat», explica. En un futur li agradaria crear un projecte en el qual s’ensenyi diferents esports a persones amb discapacitat. A Eivissa, aquest somni és «bàsicament impossible», en les seves paraules: «Es podria fer d’algun altre esport aquàtic, però en el cas del surf, no em veig a Eivissa perquè no puc tenir la constància de Gran Canària, per exemple». Per aquest motiu, no es veu vivint a l’illa pitiüsa i de moment es quedarà allà.
Pel que fa a oportunitats, l’eivissenc diu que, a les Canàries, «hi ha moltes ones». «I el sector social està poc explotat, hi ha poques coses per a les persones amb discapacitat, està molt reduït», destaca, pel que creu que té més opcions de créixer. «A Eivissa és inexistent la indústria del surf, ja siguin escoles, botigues... Seria impossible», recalca.
Similituds i diferències entre illes
«La calidesa de la gent és semblant, es nota la proximitat més de poble, com pot ser Eivissa», enumera en primer lloc. «Anar al supermercat del teu barri i conèixer a la gent, saludar... No és com una gran ciutat, que no coneixes ningú i tot és molt monòton», afegeix. Aquesta proximitat li recorda a Eivissa. No hi ha moltes bandes que li recordin a casa a Gran Canària perquè Eivissa és «única», segons ell.
En canvi, com a diferències, nota molt el clima, ja que a Gran Canària fa calor tot l’any: «És espectacular. De fet, per a mi, l’estiu de Gran Canària comença ara, a partir d’octubre, que és més calmat». També ho nota en la varietat a l’hora d’elegir botigues de roba i d’activitats: «Hi ha muntanyes, desert, aigua per tots els costats, etc.». «El tipus de vida és més tranquil», afirma. «Seria com equiparar-ho a l’hivern a Eivissa», afegeix.
«Hi ha un tema que es diu localisme, que bàsicament és que en el surf no és tan bonic i tan bo com la gent imagina, de l’estereotip del surfista happy flower. Hi ha certes persones que com duen fent surf tota la vida o un determinat temps a una mateixa platja, creuen que en tenen el dret absolut, que són les seves ones i tu no tens dret a estar allí», exposa. «T’ho has de treballar, t’han d’anar veient, que tens respecte i ja et van acceptant. És una cosa molt notòria en general a les Illes Canàries, però passa més o menys arreu del món. Són casos específics, de cent surfistes amb els que et creues, igual cinc són així», afegeix.
Marí parla català amb l’àvia de la seva parella, que és catalana: «De fet, li fa molta gràcia el meu accent. Em diu que és molt polit», riu. El jove cuina algun cop frites de polp i paelles, i s’ha endut sobrassada i herbes eivissenques.
Quan diu que és d’Eivissa el que més li solen dir és: «És tan boig com ho pinten?». «I jo dic que sí i que no, que té una part extremadament boja, que és real, però també en té una altra, que és la part polida que té l’illa i la part tranquil·la, que jo crec que és l’encant de l’illa, no només la festa», conclou.
