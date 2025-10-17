IDÒ! | LAURA CONDE SÁNCHEZ
Laura Conde, eivissenca a Palma: «Ens jutgen per tenir una discoteca, però ells s’organitzen la festa al poble»
Aquesta jove eivissenca de vint-i-cinc anys ja en fa cinc que està a Palma i explica les diferències i similituds que troba entre l’illa pitiüsa i Mallorca
«Mallorca terra porca, Eivissa terra de pins...». Quantes vegades han cantat aquesta dita els eivissencs? Laura Conde Sánchez, una jove eivissenca de vint-i-cinc anys, que ara en farà cinc que està a Palma, ho ha fet alguns cops.
«Vaig venir aquí perquè a Eivissa vaig fer el grau superior d’Educació Infantil i com el final va caure amb la covid, vàrem fer tot online i estava farta de fer-ho tot per videotrucada», explica. Així, va decidir anar-se’n a Mallorca per poder fer les classes presencials, «i no a través d’una pantalla», recalca. Ara mateix està acabant la carrera d’Educació Primària a Palma.
«A Eivissa hi ha molts col·legis que busquen professors, perquè el tema és aquest: a Eivissa hi ha places, però no hi ha gent perquè no hi ha habitatge», manifesta Conde. «El lloguer és car», afegeix. I això si trobes habitatge: «N’hi ha que no agafen per tot l’any, només per temporada d’estiu, o temporada d’hivern i a l’estiu te n’has d’anar». «O és molt car el que hi ha o no n’hi ha», destaca.
Conde té classes de tarda només dos dies a la setmana, així que els matins aprofita per fer coses per casa i avançar treball de la universitat. Els dies lliures aprofita per desconnectar.
«La part dolenta d’aquí, que és la diferència entre Eivissa i Mallorca, és que per mi tot està molt lluny. Has d’agafar el cotxe, el metro o el bus per a tot», assegura. És a dir, la jove nota més el tema de la distància/temps, perquè compara amb Eivissa, on en quinze minuts pot estar quasi que a l’altra punta de l’illa i a Mallorca això no li passa. Això sí, «el transport públic a Mallorca va molt millor que a Eivissa», afirma. També hi ha centres comercials, més plans per fer que aquí: «A Eivissa hi ha una franja d’edat, adolescència, en què no tens coses per fer».
Meteorologia i festes
Una altra diferència que ha notat és que el temps varia en funció d’on de Mallorca està. «A Eivissa, de sobte tens una muntanya o passes per un bosc, aquí és tot molt pla», diu. «El que m’agrada de Mallorca és que vas per la carretera i veus camp», afegeix, com a similitud a l’illa pitiüsa.
La jove destaca que a Mallorca parlen molt en català. Als pobles parlen el català de Mallorca, però al centre es parla molt el castellà. De fet, ha notat diferències amb el català de Mallorca: allí diuen tassó i no got, al·lots i no boixos, doblers i no sous, són paraules que li han corregit i en el català d’Eivissa són correctes. «El verb sipar-se a Mallorca no existeix i he anat fent propaganda per aquí perquè l’utilitzin», riu.
«És veritat que a Eivissa hi ha festa, però a Mallorca hi ha festes dels pobles per tots els costats», ressalta. «Ells ens jutgen a nosaltres per tenir una discoteca, però ells s’organitzen la festa al poble. Això no està malament, però una discoteca sí», afegeix, abans de comentar: «El que està molt bé d’aquí és que les zones de discoteques són dos en concret: Magaluf i s’Arenal. A Eivissa, vagis on vagis sempre et trobaràs algun guiri mentre que a Mallorca estan normalment a aquelles zones, estan més ubicats».
La jove diu que els professors de Mallorca algun cop li han demanat flaó d’Eivissa o s’ha arribat a trobar herbes eivissenques allí. «Jo vull tornar a Eivissa», assegura Conde.
Suscríbete para seguir leyendo
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera