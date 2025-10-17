Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Conde, eivissenca a Palma: «Ens jutgen per tenir una discoteca, però ells s’organitzen la festa al poble»

Aquesta jove eivissenca de vint-i-cinc anys ja en fa cinc que està a Palma i explica les diferències i similituds que troba entre l’illa pitiüsa i Mallorca

Laura Conde Sánchez, a Eivissa.

Laura Conde Sánchez, a Eivissa. / JORGE CASTELLÓ FERRER

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

«Mallorca terra porca, Eivissa terra de pins...». Quantes vegades han cantat aquesta dita els eivissencs? Laura Conde Sánchez, una jove eivissenca de vint-i-cinc anys, que ara en farà cinc que està a Palma, ho ha fet alguns cops.

«Vaig venir aquí perquè a Eivissa vaig fer el grau superior d’Educació Infantil i com el final va caure amb la covid, vàrem fer tot online i estava farta de fer-ho tot per videotrucada», explica. Així, va decidir anar-se’n a Mallorca per poder fer les classes presencials, «i no a través d’una pantalla», recalca. Ara mateix està acabant la carrera d’Educació Primària a Palma.

«A Eivissa hi ha molts col·legis que busquen professors, perquè el tema és aquest: a Eivissa hi ha places, però no hi ha gent perquè no hi ha habitatge», manifesta Conde. «El lloguer és car», afegeix. I això si trobes habitatge: «N’hi ha que no agafen per tot l’any, només per temporada d’estiu, o temporada d’hivern i a l’estiu te n’has d’anar». «O és molt car el que hi ha o no n’hi ha», destaca.

Conde té classes de tarda només dos dies a la setmana, així que els matins aprofita per fer coses per casa i avançar treball de la universitat. Els dies lliures aprofita per desconnectar.

«La part dolenta d’aquí, que és la diferència entre Eivissa i Mallorca, és que per mi tot està molt lluny. Has d’agafar el cotxe, el metro o el bus per a tot», assegura. És a dir, la jove nota més el tema de la distància/temps, perquè compara amb Eivissa, on en quinze minuts pot estar quasi que a l’altra punta de l’illa i a Mallorca això no li passa. Això sí, «el transport públic a Mallorca va molt millor que a Eivissa», afirma. També hi ha centres comercials, més plans per fer que aquí: «A Eivissa hi ha una franja d’edat, adolescència, en què no tens coses per fer».

Meteorologia i festes

Una altra diferència que ha notat és que el temps varia en funció d’on de Mallorca està. «A Eivissa, de sobte tens una muntanya o passes per un bosc, aquí és tot molt pla», diu. «El que m’agrada de Mallorca és que vas per la carretera i veus camp», afegeix, com a similitud a l’illa pitiüsa.

La jove destaca que a Mallorca parlen molt en català. Als pobles parlen el català de Mallorca, però al centre es parla molt el castellà. De fet, ha notat diferències amb el català de Mallorca: allí diuen tassó i no got, al·lots i no boixos, doblers i no sous, són paraules que li han corregit i en el català d’Eivissa són correctes. «El verb sipar-se a Mallorca no existeix i he anat fent propaganda per aquí perquè l’utilitzin», riu.

«És veritat que a Eivissa hi ha festa, però a Mallorca hi ha festes dels pobles per tots els costats», ressalta. «Ells ens jutgen a nosaltres per tenir una discoteca, però ells s’organitzen la festa al poble. Això no està malament, però una discoteca sí», afegeix, abans de comentar: «El que està molt bé d’aquí és que les zones de discoteques són dos en concret: Magaluf i s’Arenal. A Eivissa, vagis on vagis sempre et trobaràs algun guiri mentre que a Mallorca estan normalment a aquelles zones, estan més ubicats».

La jove diu que els professors de Mallorca algun cop li han demanat flaó d’Eivissa o s’ha arribat a trobar herbes eivissenques allí. «Jo vull tornar a Eivissa», assegura Conde.

