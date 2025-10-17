Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDÒ! | JOAN TUR RUIZ | EIVISSENC QUE HA FET ERASMUS A DINAMARCA

Diferències culturals amb Dinamarca i plans que no et pots perdre a Odense

Silueta d’Odense.

Silueta d’Odense. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenc Joan Tur Ruiz va fer l’Erasmus, a Dinamarca, des de mitjan febrer fins al setembre. Aquest jove de vint-i-cinc anys va estudiar el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a Barcelona, on torna a estar ara, i després el màster en anglès en Robòtica i Control Automàtic. A meitat dels estudis va voler fer un Erasmus, i com l’empresa on treballava és multinacional i també té seu a Dinamarca, va anar-se’n a Odense per poder fer-lo, allà ha fet les pràctiques curriculars i el treball final del màster.

«A Odense la gent a les set de la tarda ja està a casa, el carrer està buit. Hi ha molt poca vida nocturna. Sopes i a les deu vas a dormir», destaca. El supermercat, en canvi, tanca molt més tard, entre les deu i mitjanit. Els danesos, segons Tur, tenen la cultura de dinar (11.30 hores) i sopar d’hora (cap a les 18 hores). «Hi ha molta cultura de jocs de taula i videojocs, com ‘Dungeons & Dragons’, un joc de rol. Fan més coses d’interior», diu, això es deu al mal temps que sol fer.

Entre els plans que recomana a Odense destaca anar als parcs, que «estan molt ben cuidats», remarca, a passar la tarda i fer un pícnic. També aconsella anar a una banda d’street food (Storms Pakhus | Odense Street Food), on hi ha molts d’estands de menjars internacionals: «No n’hi ha cap ni un de menjar danès, però està molt polit, i la decoració és alternativa». A més, no deixa de mencionar la casa de Hans Christian Andersen, «però és un museu», indica.

