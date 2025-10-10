IDÒ! | CURTMETRATGE SOCIAL
Una ‘road movie’ inclusiva, de camí a Eivissa
‘Un largo viaje’ és el curtmetratge que es començarà a gravar la setmana que ve a València i acabarà a Eivissa, on es veuran aspectes de la cultura, tradició i gastronomia eivissenques, entre altres
Visibilitzar i normalitzar les persones amb diversitat funcional és el principal objectiu del curtmetratge ‘Un largo viaje’ que es gravarà a Eivissa entre els dies 17 i 22 d’octubre. El director i guionista d’aquest, Javier Guillot Sillas, de Manises (València), destaca la paraula «normalitzar». «Perquè últimament hi ha molta inclusió, però arribem al que es diu inclusió forçada, una inclusió com ficada amb comptagotes i jo crec que en aquest guió, aquest personatge, Sofia, que el farà Sofia Rumenova, és un personatge que el pot fer qualsevol al·lot i al·lota, amb o sense síndrome de Down», ressalta. «I penso que allí està la vertadera inclusió i la vertadera normalització de la síndrome de Down i demostrar que les persones que el tenen, per molt que hi hagi gent encara que els titlla d’inferiors o diferents, són simplement persones que poden fer el mateix que tu i que jo», afegeix.
Va ser una idea entre l’eivissenca Ana Escandell Prats, i ell. Escandell fa sis anys que va començar amb la interpretació i en el món del cinema, i és una de les actrius principals del curtmetratge. I Guillot, que en realitat va estudiar Enginyeria Informàtica, després un màster en Belles Arts i més tard ja Direcció de Cinema. Actualment, és el director d’un festival de cinema i música a València, el ‘Butoni Fest’.
Entre tots dos han muntat també una productora, Masclet Films, juntament amb Lorena Cuevas. «Jo volia fer una road movie i Ana Escandell volia que tingués un personatge amb diversitat funcional», explica. La història tracta de dos amigues [Noelia (Ana Escandell) i Laura (Sara Alonso)] que se’n van al seu viatge somniat, que duen des de l’adolescència preparant, i a mitjan viatge, en una benzinera, algú se’ls fica dins del cotxe, un Seat 600. Quan se n’adonen, veuen que és una al·lota que té síndrome de Down i que s’ha escapat de ca seua per buscar el seu pare: «Es veuen en la tessitura de veure què fan, si la tornen a casa o l’ajuden a trobar-lo i renuncien a les vacances. És una road movie de comèdia i drama, imagina’t, la policia pensant que han segrestat l’al·lota...».
«Tot va començar parlant i tenint idees, però és el típic que dius ‘en un futur, tant de bo puguem fer aquest projecte’ i poquet a poquet s’ha anat convertint en una realitat», manifesta Escandell. «Fa temps que tinc la idea de gravar amb algun boix o boixa amb diversitat funcional. Vull poder donar veu, mostrar la seua manera de veure el món i recordar que no són diferents de nosaltres. Al contrari, moltes vegades ens ensenyen més del que ens imaginem. Perquè no es tracta d’incloure’ls, sinó de reconèixer que ja formen part de tot. No va del que no poden fer, sinó de tot allò que són capaços d’aconseguir quan se’ls dona l’oportunitat», afegeix.
Des de València fins a Eivissa
El viatge comença a València i acaba a Eivissa, en honor a les arrels de Guillot i Escandell. «Com els dos som dos persones que tirem molt pel nostre folklore, doncs en aquest curt l’hem ajuntat. Sí que és veritat que la part d’Eivissa té molta més cultura i tradició, ja que quan arriben a Eivissa, les rebrà a la plaça del Parc una colla de ball pagès, i passarem per quasi tots els pobles de l’illa», destaca el director.
A banda d’aquests elements, la sobrassada eivissenca també tindrà protagonisme. «Un dels personatges té la brillant idea de comprar una sobrassada i la penjarà del cotxe, així que el cotxe anirà amb una sobrassada penjant», diu amb humor el guionista. També sortiran Dalt Vila i aniran passant pels pobles de Sant Joan, Sant Agustí, Sant Antoni, Santa Eulària, Santa Gertrudis i Sant Rafel.
El curtmetratge es gravarà en castellà per intentar arribar més lluny. «És més fàcil que tinguem més recorregut nacional i que puguem arribar a més portes, i portar tant a València com a Eivissa als festivals, sent en castellà. De totes maneres, sí que hi haurà una versió subtitulada al català, això per descomptat», aclareix Guillot.
El fet de que sigui un curtmetratge i no un llargmetratge és per un tema de pressupost. Està just al límit, té una durada d’uns trenta minuts aproximadament. En un futur, els agradaria poder allargar la història. Aquesta comptarà amb el famós actor Santi Rodríguez, que des del principi va acceptar la proposta. El pròxim 14 d’octubre comencen la gravació a Manises, on estaran dos dies, després el dia 16 se’n van a Moncofa (Castelló), el 17 fan una petita escena a València i ja faran rumb cap a Eivissa. A l’illa pitiüsa estaran des del 17 fins al 22 d’octubre, cinc dies. «La nostra idea és que el curtmetratge corri per tots els festivals, i, si pot ser, poder fer la carrera dels Forqué i dels Goya, tant de bo, ho intentarem», rumia Guillot. A més d’Eivissa, es veu el poble del director: «Manises és una ciutat que l’any passat va complir cent anys de ciutat artística i laboriosa, que és l’única d’Espanya que té aquest guardó i la tradició és la ceràmica».
«Una muntanya russa d’emocions»
El que volen transmetre amb aquest curtmetratge, en paraules de Guillot, és «una muntanya russa d’emocions». «Per una banda, i sobretot al principi de la història, serà un poc còmica, que farà riure la gent, hi haurà situacions molt fora del que és habitual. I, a la vegada, crec que tocarà els cors i hi haurà diverses parts del curtmetratge en què la gent es pot emocionar, té un final prou lacrimògen. Arribarà a la gent i la deixarà pensant», avança.
El títol ‘Un largo viaje’ és «la metàfora que la història comença amb un viatge, però després aquest es va complicant i al final ajuda a canviar les protagonistes, a veure la vida d’una altra manera, com el llarg viatge per trobar-se a un mateix», recalca el director.
És el primer cop que Guillot roda a l’illa, però ja hi havia estat per gust. Ell assegura que «a Eivissa es fan coses» en el món del cinema, «i és un lloc on es podrien fer moltes coses, però sí que és veritat que, com a València, està molt tancat, sempre són les mateixes persones i més enllà d’aquestes, costa un poquet arrancar», ressalta. «Si l’illa s’obri un poquet més, penso que pot tenir molta projecció i portar prou rodatges. Es gravaria més i començaria a haver-hi més indústria pròpia d’Eivissa», manifesta.
«El cinema aquí a Eivissa encara té molt de camí per recórrer, però és un lloc increïble per explicar històries autèntiques. Amb la nostra productora, Masclet Films, volem aportar la nostra mirada, fer cinema amb cor i mostrar una Eivissa que no sempre es veu, però que tothom hauria de descobrir», exposa Escandell. A més, per a ella com a eivissenca és un «somni fet realitat», poder gravar a ca seva: «No hi ha res més especial que poder crear des d’aquí, envoltada de la meva gent i de la meva terra. Veure com aquest curtmetratge ha pres forma a la meva illa és un privilegi immens i una emoció difícil d’explicar». «Crec que Eivissa té un potencial cinematogràfic enorme, molt més lluny del que s’acostuma a mostrar. La nostra illa és cultura, patrimoni, tradició i emoció; i mereix que tothom la conegui. Des de la nostra productora volem apostar per això: donar veu a històries reals, que reflecteixin la veritable essència d’Eivissa i de la seva gent», afegeix.
«És un curtmetratge que ens ensenyarà moltes coses a tots, tant als que l’estem fent, com als que el veuran. Una vegada que el veus, et tocarà per dins i et farà reflexionar», diu Guillot, animant la gent a veure’l. Està dirigit a tots els públics. «És un projecte que ensenya i es veu una Eivissa autèntica, plena de cultura i tradició. Cada moment està fet amb afecte i dedicació, amb persones que ens han emocionat i ens han recordat allò que de veritat importa. Convido a tothom a viure aquest viatge i gaudir tant com ho hem fet nosaltres», afegeix Escandell.
Si algú està interessat en participar en el curtmetratge, el dia del ball pagès, el 18 d’octubre, necessitaran figuració. Ho promocionaran a través de xarxes socials i del boca-orella. «Estem començant ara mateix estem tancant la figuració de València, i aviat obrirem la d’Eivissa. El perfil del curtmetratge és @unlargoviajecortometraje i el meu @javier_guillot, que és on estem pujant la informació», diu Guillot.
A més, faran un crowdfunding per finançar la postproducció i la distribució del curtmetratge. Les pluges a València i a Eivissa de moment no els estan afectant, però el director afirma que està «preparant plans alternatius per incloure la pluja al guió». «Quan va passar la dana d’Eivissa, Manises també es va inundar. En previsió d’un octubre d’aigua, estem treballant per integrar la pluja a la història perquè no ens pari ni el clima», conclou. També volen fer tallers de cinema per a gent amb diversitat funcional.
