Coses per fer a Mallorca

Silueta de Palma de Mallorca.

Silueta de Palma de Mallorca.

L’eivissenc Iker Rebenga Vela està estudiant el grau en Medicina a Palma, Mallorca, per després ser metge psiquiatre infantil. El jove de divuit anys ha començat ara el segon curs. Hi ha certs indrets de l’illa, com el port, que li recorden a Eivissa: «La Indioteria és Puig d’en Valls, però amb edificis de set pisos, però l’estètica és igual».

I encara que no hagi tingut molt de temps per descobrir Mallorca, les coses que recomana fer allí sí o sí són: visitar la catedral i el centre de Palma, després també veure el castell de Bellver, i anar fins a Sóller, entre altres, encara que recomana anar a aquest últim poble en transport públic, perquè «amb tren costa una pasta», riu. A més, recomana també anar a Valldemossa, que, en les seves paraules, «és un poble encantador que, a més, està estupendament cuidat, i es nota que, tot i ser un poble molt turístic, es viu bé», i a les Coves del Drach.

«Aquest any he visitat el Santuari de Lluc, i he de dir que és una banda molt recomanable. En concret, vaig fer el Lluc a Peu dels pobles de la part forana i he de dir que va ser tota una experiència», conclou el jove.

