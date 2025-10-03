Idò! La veu de les Illes Balears | Naltros
Nicolò Napoli: «A Ibiza es construeixen massa hotels»
Aquest italià va néixer a Palerm, però ha viscut molts d’anys a Roma, i en duu nou a Eivissa. Explica les diferències i similituds que troba entre una banda i l’altra.
L’italià Nicolò Napoli va acabar a Eivissa per amor. És de Palerm, ha viscut molts anys a Roma i ja en fa nou anys que està a l’illa pitiüsa.
Ell és autònom, treballa en el món dels escacs: «Dono classes i preparo gent que vol competir. De vegades organitzo esdeveniments d’escacs i els que solc organitzar a Eivissa tenen un perfil internacional, amb molta gent que ve d’altres països... N’he organitzat un a la Marina amb Rey Enigma i també organitzo l’esdeveniment amb més participació que es diu Ibiza Chess Festival, que se celebra la setmana que ve, del 10 al 12 d’octubre, a Sant Antoni». Napoli destaca que cada vegada hi ha més gent que vol competir en els tornejos, però com és a un nivell alt, afirma que la majoria dels seus estudiants no viuen a Eivissa. «A l’illa hi ha tornejos, però no hi ha un nombre tan interessant com perquè un jugador pugui competir durant tot l’any», recalca. «Hi ha gent amb bon nivell i que vol competir, però sempre cal desplaçar-se per seguir competint i no tots aquí a l’illa estan disposats a viatjar», afegeix. Sobre el perfil dels jugadors, en general, a Espanya, explica que hi ha un 30% de dones que juguen als escacs i un 70% d’homes. «I la majoria de la gent que està centrada en els escacs realment és sub-18, això és perquè hi ha moltes activitats extraescolars que es fan als col·legis», diu.
En canvi, a Eivissa, manifesta que el percentatge de dones baixa al 10%. «Alguns col·legis d’Eivissa utilitzen joc dels escacs com a eina per desenvolupar unes altres competències, com la lògica i les matemàtiques, igual que el respecte per les regles, del tauler i l’oponent», interpreta. També és voluntari d’AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) on fa una activitat d’escacs: «Són un gimnàs per mantenir la ment activa i no té barreres físiques i socials».
Les classes les fa online. «Realment, el que faig ho podria fer a Eivissa, a Itàlia o a Zimbàbue», diu amb humor. També té un canal de YouTube i fa de comentarista d’esdeveniments. «El que m’aporta Eivissa és la facilitat en el contacte amb les administracions, és a dir, si vull presentar un projecte a l’Ajuntament, és més probable que pugui conèixer l’alcalde. Si visqués a una ciutat grossa com Roma, Milà o Palerm, és complicat», destaca. «El que m’agrada d’Eivissa és la proximitat que es pot crear amb persones que treballen en sectors diferents», afegeix.
Napoli troba alguna diferència entre Eivissa i Roma. «La qualitat de vida d’Eivissa és més alta. Una cosa que pot parèixer una bambada és que un surt de casa i la claredat de la llum del cel és diferent, comparada amb la d’altres ciutats. Això ja de per si motiva a sortir de casa, a fer un passeig...», exposa. «A Eivissa hi ha molt de trànsit només a l’estiu, però a Roma n’hi ha tot l’any», afegeix. Al contrari, assegura que «són dos ciutats on hi ha molta interculturalitat». «El que tenen en comú és la facilitat d’escoltar idiomes que no siguin el teu, o d’aprendre un idioma que no sigui el teu, o d’interactuar amb gent que tingui una altra cultura», diu.
Llengua i cultura d’Eivissa
L’italià afirma que entén i parla el català: «Tinc sempre vergonya de parlar-lo en ser un estranger que parla un altre idioma». També va fer ball pagès a la seva boda. Després, assegura que «el bullit de peix és el plat estrella de la cuina d’Eivissa» i sí que li agrada. Després, de postres, li agrada el flaó: «Vaig fer un intent de preparar-lo, però no va sortir bé. Tinc curiositat sobre tot el que veig».
El que menys li agrada de l’illa és que «sempre hi ha més ciment». «Construeixen sempre més i això a llarg termini pot afectar a tot el sistema, al fet que sigui ecològic, o també tenim el problema de l’habitatge. Es construeixen massa hotels i això lleva espai per construir habitatge, és un poc col·lapsar el mercat des del meu punt de vista», ressalta. El que li agrada més és el color i la claredat del cel, i els colors de la mar. L’italià ja té clar que es quedarà aquí: «És el meu lloc, la meva casa».
Conta l’anècdota que quan va a Itàlia, la gent li diu que té un accent espanyol marcat a l’hora de parlar italià. I després, a ell li agrada anar a les cafeteries dels pobles de l’illa i quan parla amb la gent de tota la vida se sorprenen que hi vagi i que interactuï. «Hi ha gent major que agraeix que hi hagi curiositat per l’idioma i les seves coses. Al final hi ha molta gent de pas i tot va molt ràpid, es perden les connexions», conclou.
