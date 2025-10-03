Entrevista | Juan García Huete (Yacaré) Guitarrista
Juan García Huete (Yacaré): «Em veig assentant el cap a Eivissa i sempre lligat a la música»
Aquest artista madrileny de vint-i-dos anys afincat a Eivissa pertany al grup Yacaré, que ha obert aquest any el festival Jardín de las Delicias. El jove es veu en un futur a Eivissa.
El madrileny Juan García Huete és un apassionat de la música i d'Eivissa. El jove, de vint-i-dos anys, va fer uns anys d’institut a l’illa (tercer i quart de Secundària i el Batxillerat) i també va estar estudiant guitarra al Conservatori. «Em sento bastant d’aquí, estic prou arrelat a l’illa», exposa.
Viu entre Eivissa i Madrid, encara que viatja cada cop que té un concert. Forma part del grup Yacaré, juntament amb els madrilenys Juan Ayuso, Mario Arribas, Miguel Gato i Mario Abolafio «Aboiba».
Com i quan va començar en el món de la música?
Des de petit. Els meus pares em varen apuntar a Iniciació Musical. Després, vaig començar a una Escola de Música i vaig fer els quatre anys de Formació Elemental i els sis de Formació Professional al Conservatori. I vaig acabar el Conservatori ja a Eivissa, durant la pandèmia.
Ha estudiat alguna altra carrera?
He estudiat Arquitectura. Estic ara mateix estudiant el màster habilitant d’arquitectura a Madrid. Encara que moltes vacances i els estius els passo a l’illa. Quan me’n vaig anar a estudiar a Madrid, em varen cridar de petits musicals, com ‘Skate hero. El héroe del monopatín’.
Com va néixer Yacaré?
El 2022, un bon amic i jo ens anàrem, amb un altre grup, un mes d’estiu de missions, de voluntariat, al Perú. Abans d’anar-hi, vàrem estar veient, primer, com podíem finançar el viatge perquè eren bastants de sous i, segon, veure com podíem fer per portar-ne allí per comprar una pilota per fer un taller amb els nens, medicines, roba, o material escolar. A aquest bon amic i a mi se’ns va acudir muntar un concert benèfic perquè a ell se li dona bé cantar i tocar la guitarra i jo toco la guitarra. Sempre havíem quedat per tocar la guitarra a les nostres cases i com a plans d’amics. En aquest primer concert, el maig de 2022, va ser quan vàrem cridar a diferents amics. I així muntàrem la banda. Tocàrem covers. Va ser el tret de sortida. A més, era un concert al qual varen venir amics i família. Un concert benèfic per la nostra gent. I arran d’aquest, ens anaren cridant per tocar a diferents bars, festes... Vàrem començar a rodar, amb la mateixa banda que havíem muntat el concert benèfic, fent concerts molt petits i solts, molt poc cridaners, que ens pagaven poquíssim.
I el nom del grup d’on ve?
Yacare és un cocodril, un caiman, que està per Llatinoamèrica. Però no té molt a veure el nom amb el caiman. No té una raó de pes molt forta, simplement ens va parèixer un nom curiós, amb personalitat, i en ser aquest caiman que ens adonarem que era de les selves Llatinoamèrica, el vàrem elegir, però no té una història grossa darrere. Un cop comences a fer coses i associes el que fas a un nom, ja la gent el fa seu i l’identifica amb el que fas. Doncs, és un poc igual el nom que li posis, hi ha grups o cantants avui en dia que ningú sap per què es diuen així i et quadra, com Melendi.
Com definiria el gènere de música toquen?
Nosaltres sempre deim que feim com un pop rock, perquè hi ha cançons un poc més tranquil·les, alguna fins i tot la qualificaria de balada, i altres que són més de guitarres, més roqueres. Feim una mescla.
Escriuen vostès mateixos les lletres de les cançons? En què s’inspiren?
Ho feim absolutament tot nosaltres, menys el procés de gravar, que sempre necessitem un estudi i, després, per masteritzar la cançó i fer la mescla. Però des de la composició, les lletres i la melodia, fins els arranjaments i la producció, ho feim tot nosaltres. Algunes cançons parlen d’històries d’amor i n’hi ha d’altres que parlen de mals moments dels que has pogut sortir, alguna història de superació, de desamor... En general, sento que són coses molt normals que li poden passar a un al·lot universitari en el seu dia a dia. Res extraordinari, simplement contar les coses que ens passen.
Quins projectes de futur té?
Jo estic molt a gust aquí a Eivissa, tinc a la meva família i la meva parella aquí. Estic aprenent molt del món de l’arquitectura de l’illa, havent treballat aquests dos estius en un estudi. En el futur, em veig assentant el cap a l’illa. A mi sempre m’agradaria estar lligat a la música, perquè és una cosa que m’agrada fer, és una cosa que crec que t’ajuda a expressar, em pareix una cosa preciosa. Aquí a l’illa, també hi haurà mil maneres o, fins i tot, complementar-ho o ser compatible amb viatjar a fer concerts. O component cançons a l’illa o tocant música de cambra, com feia al Conservatori. A l’illa també hi ha molta música i hi haurà mil coses per fer..
Ara mateix, es pot permetre viure només de la música?
Ara mateix, és molt difícil, amb el nivell que estem aconseguint nosaltres amb la banda, viure d’això. A més, des del dia 1, vàrem decidir que tot el que guanyéssim amb la banda, ho reinvertiríem en ella (pagar les hores de l’estudi, pagar a qui vagi a fer fotografies i vídeos a un concert...). Estem generant sous amb aquest projecte, però no estem guanyant nosaltres particularment sous. Ho tenim com un hobby i jo crec que viure d’això, és una sort que pocs tenen. És complicat viure de la música. I en el nostre món, el dels grups, és una sort que pocs tenen, tampoc és una cosa que ens preocupi.
Quins són els llocs dels quals està més orgullós d’haver tocat?
Les primeres coses que ens sortien, encara que fossin humils, anar a tocar a un poble i cobrar molt poc, quasi a canvi del sopar i una propina, jo amb això ja hagués set feliç. En primer lloc, obrir el festival Jardín de las Delicias el divendres 19 de setembre va ser bastant bonic. Va ser increïble, espectacular. Va ser un regal enorme. Al maig d’aquest any vàrem anar a al Pop rock Festival Lasarte Oria a Sant Sebastià, una altra fita. A l’abril, vàrem tocar a la Sala El Sol, a Madrid, que per nosaltres va ser bastant especial perquè era un concert on la gent venia exclusivament a veure a Yacaré. Això són algunes de les coses més grans que hem fet, però amb el primer concert ja hauríem complit el nostre «somni», la resta és un regal. L’estiu passat vàrem tocar a Sant Josep, a l’auditori Caló de s’Oli i em va fer molta il·lusió. M’agradaria repetir a l’illa a alguna banda.
Com veu el tema de la música a Eivissa? Creu que s’estan fent coses?
A mi em pareix que, per exemple, l’Ajuntament de Santa Eulària cuida d’una manera molt especial, molt bonica i molt bona tot el tema cultural, i en especial el tema de la música. Crec que la cultura a Eivissa la cuidem fenomenal. Es fan un munt de coses a l’illa, recordo el curs passat anar a un esdeveniment de flamenc a Can Ventosa que em va parèixer espectacular. Crec que aquí hi ha molta cultura musical i, després, tota la branca del turisme, hi ha concerts a hotels i altres, i crec que hi ha molt de mercat i moltes coses per fer.
Escolta música en català?
Sí, escolto gent de Catalunya i d'Eivissa, com Projecte Mut i Ressonadors. Recordo que un cop, a primer de Batxillerat, que estava exempt de fer català, els meus companys havien de preparar una presentació en català, jo també la vaig fer, sobre la música eivissenca. Com sabia tocar la guitarra, a classe vaig posar les lletres de les cançons en català com ‘Jo tenc una enamorada’, ‘Illa’ i altres, i els hi vaig tocar i cantar les cançons en català als meus companys. Encara que no em contés per a nota, era una cosa que volia aprendre.
