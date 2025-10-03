IDÒ! | TONI RIBAS MARÍ | EIVISSENC A ÀUSTRIA
Així és el caràcter austríac i els plans que no et pots perdre a Linz
L’eivissenc Toni Ribas Marí viu a Linz, Àustria, des d’abril de 2024. El jove de vint-i-cinc anys va estudiar Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica a Barcelona fins que el destí va voler portar-lo a aquest país. Està treballant d’enginyer de control, en el departament de Programació i Automatització de Màquines Industrials d’una empresa.
«Als austríacs els costa més, però quan ja has estat una estona i parlat amb ells s’obren més i són molt bona gent. Es porten molt bé i són molt respectuosos», descriu. «La gent jove en estiu està a la vorera del riu, amb els seus amics jugant a futbol, a bàdminton, o al que sigui. A l’estiu sí que et trobes gent a qualsevol banda. En canvi, a l’hivern, no veus a quasi ningú», manifesta.
Un passeig a la catedral, per fora i per dins, veure el riu Danubi i prendre alguna cosa per allí, el mirador del castell de Pöstlingberg, des d’on es veu tota la ciutat, i l’Oktoberfest, són els plans que recomana fer per primera vegada si vas a aquesta ciutat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- Los bomberos de Ibiza no dan abasto en una noche de tormenta con inundaciones en viviendas y garajes
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza
- Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y sacudidas
- El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: 'No se ha salvado ningún negocio
- Cortan la carretera del aeropuerto de Ibiza por inundaciones
- El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias