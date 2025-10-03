Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Idò! La veu de les Illes Balears | Això és mel | Toni Ribas Marí, eivissenc a Àustria

Així és el caràcter austríac i els plans que no et pots perdre a Linz

Silueta de la ciutat de Linz.

Silueta de la ciutat de Linz. / Shutterstock

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

L’eivissenc Toni Ribas Marí viu a Linz, Àustria, des d’abril de 2024. El jove de vint-i-cinc anys va estudiar Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica a Barcelona fins que el destí va voler portar-lo a aquest país. Està treballant d’enginyer de control, en el departament de Programació i Automatització de Màquines Industrials d’una empresa.

«Als austríacs els costa més, però quan ja has estat una estona i parlat amb ells s’obren més i són molt bona gent. Es porten molt bé i són molt respectuosos», descriu. «La gent jove en estiu està a la vorera del riu, amb els seus amics jugant a futbol, a bàdminton, o al que sigui. A l’estiu sí que et trobes gent a qualsevol banda. En canvi, a l’hivern, no veus a quasi ningú», manifesta.

Un passeig a la catedral, per fora i per dins, veure el riu Danubi i prendre alguna cosa per allí, el mirador del castell de Pöstlingberg, des d’on es veu tota la ciutat, i l’Oktoberfest, són els plans que recomana fer per primera vegada si vas a aquesta ciutat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents