Adrià Torres Amorós | Eivissenc a Bergen

Curiositats que no sabies de Noruega

Diversos aspectes noruecs.

Diversos aspectes noruecs.

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

El jove artista eivissenc de vint-i-cinc anys Adrià Torres Amorós, que toca el clarinet, duu a Bergen, una ciutat noruega, quatre anys.

Conta diferents curiositats sobre Noruega. En primer lloc, diu que l’eivissenca i la noruega són cultures molt diferents. A Bergen, la cultura està basada en les Janteloven. «Són com unes normes socials no escrites», explica. És el fet «d’estar oberts a debatre, escoltar els altres, canviar d’idea i el respecte a les altres persones», afegeix.

«Quan torno a Eivissa veig tothom molt amargat, infeliç i sempre queixant-se de tot. Cridant pel carrer i fent comentaris negatius sobre tot. Allí veig la gent bastant feliç o, almenys, relaxada i, encara que alguna cosa estigui malament, es gestiona tot amb molt més respecte», manifesta.

A més, diu que hi ha dos tipus de persones a Noruega: els que pareixen vikings i els que pareixen nòrdics, l’estereotip d’homes sense pèl, sempre rossos i amb molts de sous. «Ets d’un o dels altres, o vas amb trenes a la barba o no tens res de pèl», riu. «Les dones, en general, són bastant més altes que a Eivissa , més fornides i molt rosses», conclou.

