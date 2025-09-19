Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDÒ! | KIKA SASTRE CALVI

Kika Sastre, eivissenca a Barcelona: «M’han dit: ‘a l’hivern, el col·legi que són? Les discoteques?’»

Aquesta jove eivissenca de vint-i-un anys en fa quatre que està a Barcelona. Està acabant la carrera de Nutrició i vol dedicar-se a la investigació oncològica

L’eivissenca Kika Sastre Calvi, a Barcelona.

L’eivissenca Kika Sastre Calvi, a Barcelona. / ARXIU PERSONAL

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

El principal motiu que va portar Kika Sastre Calvi, eivissenca de pares argentins, a Barcelona, va ser que la carrera que volia estudiar, Nutrició, no l’oferien a Eivissa. Aquesta jove de vint-i-un anys ja en duu quatre a la capital catalana.

«En estudis, l’oferta que hi ha a Eivissa, i fins i tot a Balears, és més baixa que la que pot haver-hi a una altra banda de la Península. Crec que és el principal motiu pel qual la gent de la meva edat decideix anar-se’n, almenys temporalment», manifesta. «També és cert que una carència important d'Eivissa és l’oci durant tot l’any, sobretot per a la franja d’edat que va abans dels divuit. L’oferta és una mica limitada. A Barcelona m’ha xocat molt, perquè sempre hi ha coses per fer o visitar. Hi ha diversitat d’oferta», destaca.

«La veritat és que la meva vida a Barcelona no té res a veure, estic tot el dia fent coses», afirma, recalcant la diferència amb el seu dia a dia a l’illa. La jove, a la ciutat, va a un munt d’activitats, està a un voluntariat europeu que ajuda els alumnes estrangers que van a Barcelona d’Erasmus, i fa esport, com bàdminton. «Tinc molta més vida activa a Barcelona», destaca. Pel que fa a similituds, l’únic que li recorda o que la connecta amb casa és quan està prop de la mar.

«La meva vida a Barcelona no té res a veure amb la d'Eivissa, tinc molta més vida activa»

De cara al futur, Sastre no es planteja, en aquest moment, tornar a Eivissa, almenys en un curt termini. «Allò al que em vull dedicar és molt difícil de trobar a Eivissa i, en general, a Espanya. Estudio Nutrició, però vull fer investigació», explica. Es vol dedicar a la part del càncer, que és més nova, i hauria de fer algun postgrau tipus màster en Biomedicina o semblant: «La investigació que pot realitzar un nutricionista és dins d’un equip multidisciplinari amb molta gent, és, resumit, com afecten els nutrients a la formació de tumors». Es planteja acabar la carrera i després estudiar un postgrau fora del país. «No tinc res molt clar, però és cert que en haver-me’n anat d’Eivissa, és com que ja m’és una mica igual. És a dir, no em costaria marxar de Barcelona, perquè ja he viscut aquest desarrelament un cop, podria anar-me’n a qualsevol banda», afegeix.

Sobrassada, herbes i orelletes són alguns dels productes eivissencs que ha portat a Barcelona. «A tots els encanta», assegura. «De fet, les meves amigues de la universitat una vegada varen venir a Eivissa, varen tastar la sobrassada i cadascuna se’n va endur una», conta.

«El que més noto quan arribo a Eivissa i dic ‘necessitava això’ és l’extrema proximitat amb el mar i, sobretot, la calma. És un altre ritme de vida, obviant la diferència que hi ha entre hivern i estiu, però la vida és un poc més lenta a Eivissa», manifesta. «A Barcelona, tot el món va amb molta pressa», afegeix. «I l’aire es nota un munt. A Barcelona, baixes de l’avió i notes la contaminació i a Eivissa surts de l’avió i és aire fresc», afirma.

Noticias relacionadas y más

«Una cosa bastant típica que ens passa a la gent que som d’Eivissa i que no para de sorprendre’m i de fer-me molta gràcia són les preguntes que et fa la gent quan dius que ets d’Eivissa, com ‘ah, que allí hi viu gent?’», diu, abans de concloure: «Un cop em varen dir ‘i el col·legi, a l’hivern, que són? Les discoteques?’, ‘vas amb vaixell a classe?’, ‘ah, però allí hi ha tele?’. Es pensen que som una illa aïllada, enmig de l’oceà, que no tenim Internet».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Recaudan fondos para un padre de familia que quedó tetrapléjico tras unas vacaciones en Ibiza
  2. Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
  3. Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
  4. La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
  5. La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
  6. Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza
  7. Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
  8. Alarma por el incendio de un coche frente a la residencia Can Blai en Santa Eulària

L’aventura d’organitzar unes festes de poble a Eivissa

L’aventura d’organitzar unes festes de poble a Eivissa

Kika Sastre, eivissenca a Barcelona: «M’han dit: ‘a l’hivern, el col·legi que són? Les discoteques?’»

Kika Sastre, eivissenca a Barcelona: «M’han dit: ‘a l’hivern, el col·legi que són? Les discoteques?’»

Esdeveniment al Club Diario de Ibiza: «El corsari Antoni Riquer seria un superheroi de Marvel»

Esdeveniment al Club Diario de Ibiza: «El corsari Antoni Riquer seria un superheroi de Marvel»

Esdeveniment al Club Diario de Ibiza: Una lectura dramatitzada plena d’història eivissenca

Esdeveniment al Club Diario de Ibiza: Una lectura dramatitzada plena d’història eivissenca

Sara Marian Ribas, eivissenca a Madrid: «Es pensen que la gent d'Eivissa és rica per l’estereotip del luxe»

Sara Marian Ribas, eivissenca a Madrid: «Es pensen que la gent d'Eivissa és rica per l’estereotip del luxe»

Miguel Iglesias, dos vegades guanyador del Concurs Internacional de Piano d’Eivissa: «Molts pianistes tenen un gest molt marcat, no crec que sigui positiu»

Miguel Iglesias, dos vegades guanyador del Concurs Internacional de Piano d’Eivissa: «Molts pianistes tenen un gest molt marcat, no crec que sigui positiu»

Plans que no et pots perdre als Països Baixos

Plans que no et pots perdre als Països Baixos

Alba Martínez, eivissenca a València: «Es pensen que Eivissa és una illa tropical amb palmeres»

Alba Martínez, eivissenca a València: «Es pensen que Eivissa és una illa tropical amb palmeres»
Tracking Pixel Contents