IDÒ! | KIKA SASTRE CALVI
Kika Sastre, eivissenca a Barcelona: «M’han dit: ‘a l’hivern, el col·legi que són? Les discoteques?’»
Aquesta jove eivissenca de vint-i-un anys en fa quatre que està a Barcelona. Està acabant la carrera de Nutrició i vol dedicar-se a la investigació oncològica
El principal motiu que va portar Kika Sastre Calvi, eivissenca de pares argentins, a Barcelona, va ser que la carrera que volia estudiar, Nutrició, no l’oferien a Eivissa. Aquesta jove de vint-i-un anys ja en duu quatre a la capital catalana.
«En estudis, l’oferta que hi ha a Eivissa, i fins i tot a Balears, és més baixa que la que pot haver-hi a una altra banda de la Península. Crec que és el principal motiu pel qual la gent de la meva edat decideix anar-se’n, almenys temporalment», manifesta. «També és cert que una carència important d'Eivissa és l’oci durant tot l’any, sobretot per a la franja d’edat que va abans dels divuit. L’oferta és una mica limitada. A Barcelona m’ha xocat molt, perquè sempre hi ha coses per fer o visitar. Hi ha diversitat d’oferta», destaca.
«La veritat és que la meva vida a Barcelona no té res a veure, estic tot el dia fent coses», afirma, recalcant la diferència amb el seu dia a dia a l’illa. La jove, a la ciutat, va a un munt d’activitats, està a un voluntariat europeu que ajuda els alumnes estrangers que van a Barcelona d’Erasmus, i fa esport, com bàdminton. «Tinc molta més vida activa a Barcelona», destaca. Pel que fa a similituds, l’únic que li recorda o que la connecta amb casa és quan està prop de la mar.
«La meva vida a Barcelona no té res a veure amb la d'Eivissa, tinc molta més vida activa»
De cara al futur, Sastre no es planteja, en aquest moment, tornar a Eivissa, almenys en un curt termini. «Allò al que em vull dedicar és molt difícil de trobar a Eivissa i, en general, a Espanya. Estudio Nutrició, però vull fer investigació», explica. Es vol dedicar a la part del càncer, que és més nova, i hauria de fer algun postgrau tipus màster en Biomedicina o semblant: «La investigació que pot realitzar un nutricionista és dins d’un equip multidisciplinari amb molta gent, és, resumit, com afecten els nutrients a la formació de tumors». Es planteja acabar la carrera i després estudiar un postgrau fora del país. «No tinc res molt clar, però és cert que en haver-me’n anat d’Eivissa, és com que ja m’és una mica igual. És a dir, no em costaria marxar de Barcelona, perquè ja he viscut aquest desarrelament un cop, podria anar-me’n a qualsevol banda», afegeix.
Sobrassada, herbes i orelletes són alguns dels productes eivissencs que ha portat a Barcelona. «A tots els encanta», assegura. «De fet, les meves amigues de la universitat una vegada varen venir a Eivissa, varen tastar la sobrassada i cadascuna se’n va endur una», conta.
«El que més noto quan arribo a Eivissa i dic ‘necessitava això’ és l’extrema proximitat amb el mar i, sobretot, la calma. És un altre ritme de vida, obviant la diferència que hi ha entre hivern i estiu, però la vida és un poc més lenta a Eivissa», manifesta. «A Barcelona, tot el món va amb molta pressa», afegeix. «I l’aire es nota un munt. A Barcelona, baixes de l’avió i notes la contaminació i a Eivissa surts de l’avió i és aire fresc», afirma.
«Una cosa bastant típica que ens passa a la gent que som d’Eivissa i que no para de sorprendre’m i de fer-me molta gràcia són les preguntes que et fa la gent quan dius que ets d’Eivissa, com ‘ah, que allí hi viu gent?’», diu, abans de concloure: «Un cop em varen dir ‘i el col·legi, a l’hivern, que són? Les discoteques?’, ‘vas amb vaixell a classe?’, ‘ah, però allí hi ha tele?’. Es pensen que som una illa aïllada, enmig de l’oceà, que no tenim Internet».
