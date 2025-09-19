IDÒ! | ESDEVENIMENT
Esdeveniment al Club Diario de Ibiza: «El corsari Antoni Riquer seria un superheroi de Marvel»
La lectura dramatitzada serà el 24 de setembre al Club Diario de Ibiza, dins del projecte Idò!
«Una manera molt original i molt adequada d’interessar-se per la nostra cultura. Si la vida del corsari Antoni Riquer es portés a una sèrie de Netflix, seria un superheroi de Marvel, perquè són unes aventures fantàstiques, té tots els ingredients», destaca Ramon Mayol, director de la lectura dramatitzada que tindrà lloc el pròxim dimecres 24 de setembre a les 19 hores al Club Diario de Ibiza. Un esdeveniment que entra dins del projecte editorial de Diario de Ibiza Idò! per promocionar el català i que compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament. L’acte està dirigit a tots els públics.
Aquesta lectura dramatitzada, ‘La destral del corsari’, conta la història del corsari eivissenc Antoni Riquer. Està produïda per Produccions Aïllades, l’actor és Miguel Vingut, el guionista Carlos Garrido i la música original, del poema simfònic ‘Riquer, el corsari’, de Frank Cogollos.
D’uns trenta-cinc minuts de durada, la lectura està escrita des del punt de vista «d’un al·lot eivissenc que conta la història de com recorda al seu avi, que tenia una destral a un magatzem, i a qui li narrava la història d’aquesta destral i que arriba a Antoni Riquer. Es pot sobreentendre que són descendents d’Antoni Riquer amb la gesta del ‘Felicity’, amb la que va vèncer els anglesos», explica l’actor eivissenc Miguel Ramon Vingut, de nom artístic Miguel Vingut, qui anima la gent a anar-hi «si volen veure la història en viu, tocar-la i escoltar com es desenvolupa».
