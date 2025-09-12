Idò! La veu de les Illes Balears | Naltros
Sara Marian Ribas Montesinos: «Es pensen que la gent d'Eivissa és rica per l’estereotip del luxe»
El fet de voler créixer en la seva carrera professional i formar-se com a actriu és el que va fer que l’eivissenca Sara Marian Ribas Montesinos partís cap a Madrid. La jove, de vint-i-tres anys, ja en fa quatre que està a la capital: «Vaig triar Madrid, sobretot, pels estudis d’Interpretació, que era el que volia fer, formar-me com a actriu. Al final, Ibiza se’m feia molt petita, no hi ha una formació professional, encara que durant tota la meva vida he fet teatre allí». Va ser Merche Chapí qui la va animar a anar-se’n a la capital, explica la jove, que també va estar a l’Escola de Cine d’Ibiza. Ha fet quatre anys de formació completa en escoles d’interpretació, on ha tocat diverses branques artístiques.
Ara mateix està fent càstings, el que compagina amb una altra feina. «El món artístic és el que té, és una cosa molt polida, però al mateix cop és molt arriscada, perquè no tots estan preparats per aquesta incertesa», assegura. «Si vols dedicar-te al 100% a alguna cosa artística, has de compaginar-la sempre amb una altra feina, si no, és inviable, llevat que tenguis la sort de què et puguin sostenir econòmicament en tot», afegeix. L’última coseta de teatre que ha fet a Madrid ha set l’obra ‘La Katarsis del Tomatazo’, durant la temporada 2023/2024, i el passat mes de juny una adaptació de ‘L’oncle Vània’, de Txékhov, a l’obra ‘De Yalta a Moscú’, dirigida per Vanessa Espín i que tenia com a ajudant de direcció Delia Labiano. A Ibiza, va ser ‘Vidas complicadas’, a Can Ventosa.
L’actriu ha d’estar constantment renovant el seu portfolio, el seu currículum artístic, i també ha d’estar activa a l’hora de buscar càstings: «És una inversió que hem de fer els artistes. La professió d’actor mai no acaba, estam en constant formació». Ara mateix també està buscant una agència de representació.
A l’hora de buscar càstings Ribas destaca que «intenten descartar el menys possible» i que «sempre es tiren a la piscina». «En això els actors som molt atrevits. Per exemple, a un càsting demanen que sàpiga tocar el piano, doncs et buscaràs la vida per, en aquest càsting, saber tocar el piano. Això ho feim molt. O juguem molt amb l’edat: si és fins a 25 i en tens 26, tu et mulles», conta. «Som molt pocavergonyes, però perquè som actors i la feina es basa en això. Si busques un perfil tan concret, on queda la màgia de l’actor?», rumia. A més, assegura que el tema de l’idioma, en aquest cas el català, li ha servit per crear personatges.
Similituds i diferències entre Ibiza i Madrid
Pel que fa a les similituds i diferències entre Ibiza i Madrid, afirma que es pareixen per la dificultat de trobar un habitatge i els «preus desorbitats» que tenen. Són diferents, en canvi, en el «ritme de vida». «A Madrid és tot més accelerat», remarca. Una altra diferència és el transport: la ciutat està molt ben comunicada i molta gent no té cotxe mentre que a Ibiza «no va tan bé el transport públic» i pràcticament s’ha d’agafar el cotxe per a tot.
A la jove, en dir que és d'Eivissa, li han arribat a comentar coses com: «Hi ha col·legis?»; «a l’hivern hi ha vida?», o «hi ha gent real d’Ibiza? Existeix la gent nativa?»... L’eivissenca riu dient que ja si els comenta que hi ha universitat, flipen. «Es pensen que la gent d’Ibiza és rica, perquè tenen l’estereotip del luxe», afegeix.
A Madrid veu que té moltes més oportunitats laborals perquè hi ha més moviment: més formacions i càstings, que a Ibiza. «El meu jo com a artista es desenvolupa a Madrid», apunta. Així que, de moment, viurà a la gran ciutat tot i que en un futur no descarta tornar a l’illa, ja que enyora molt la família, els amics i el menjar.
