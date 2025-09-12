Entrevista | Miguel Iglesias Lita Pianista
Miguel Iglesias: «Molts pianistes tenen un gest molt marcat, no crec que sigui positiu»
El jove gallec de vint-i-tres anys ha tornat a guanyar el Concurs Internacional de Piano d’Eivissa. Aquest any ha set a la categoria d’adults, però ja ho va aconseguir el 2017 a la categoria juvenil.
Dos vegades guanyador del Concurs Internacional de Piano d’Ibiza, una de la categoria juvenil, l’any 2017, i l’altra de la categoria d’adults d’aquest any. Aquest és Miguel Iglesias Lista, un jove de vint-i-tres anys de La Corunya (Galícia). «Crec que està cridat a ser un dels grans pianistes, per descomptat d’Espanya, però també de tota Europa i d’arreu del món», assegura Maria Àngels Ferrer Forés, organitzadora del Concurs Internacional de Piano d’Ibiza.
Quan i com va començar a tocar el piano?
Vaig començar a tocar amb set anys. Des de ben petit m’ha agradat la música i escoltar-la. Els meus pares varen decidir apuntar-me a classes de piano. Vaig realitzar estudis de piano i de clavicèmbal al Conservatori Professional a La Corunya. Una vegada acabat el Batxillerat, em vaig mudar a Àmsterdam a estudiar el superior de Música [quatre anys de carrera], on he viscut durant cinc anys. Actualment, ja he acabat els estudis superiors i estic començant el segon any del màster d’Interpretació de Piano Clàssic també allí. Tant a la carrera com al màster estic estudiant amb el professor Frank van de Laar. Vaig venir a Àmsterdam únicament pel professor, i una de les coses que valoro més d’ell, i que em sembla que és molt important en la música és que crec que té molt bon gust i, a més d’això, sap transmetre de forma molt clara el que necessites canviar i què està fallant. És molt directe i molt objectiu.
Com va ser que es va presentar al Concurs Internacional de Piano d’Ibiza?
Ja m’havia presentat l’any 2017 i tenia molt bon record, tant de l’illa, de la que m’encantaren els paisatges, les platges i l’ambient, com del concurs, que em va parèixer molt ben organitzat i amb un jurat molt humà i càlid. Es creava un ambient de suport mutu i de fer amistats, a més del nivell pianístic. Aquell any vaig rebre el premi en la categoria juvenil. Com tenia tan bon record i hi volia tornar, i no havia pogut venir abans, aquest any sí que he pogut i vaig presentar-me a la categoria d’adults. El meu professor, Frank van de Laar, sempre m’anima a participar en concursos, ho vaig comentar amb ell i li va semblar molt bona idea.
Com se sent havent guanyat ara, després d’haver guanyat també fa vuit anys?
Va ser doblement especial perquè ja va ser una sorpresa quan era un boix i ara tornar a guanyar-lo ha set súper gratificant. Vaig sentir moltes emocions en el moment en què es va anunciar el premi. Durant el concurs, els participants assagem amb pianos a cases de famílies d’Ibiza. En el meu cas, vaig tenir la sort d’estudiar al piano de la família Fuentes Torres, que em va acollir amb molta generositat i afecte.
Havia vingut algun cop més a l’illa o les úniques vegades han set pel concurs?
Només hi he vingut pel concurs, no coneixia l’illa, però em vaig enamorar d’ella, em va encantar. Ja l’enyoro ara que estic a Àmsterdam. Bé, l’any 2019 sí que vaig anar-hi, perquè part del premi del concurs és tornar al cap de dos anys a fer un concert i formar part del jurat.
Com va veure el tema de la música i el piano a Ibiza? Hi havia nivell? Hi ha joves interessats?
Absolutament sí. Aquest any es va presentar molta gent de molts de països, no sé el nombre exacte, però hi havia molts concursants que ja comencen a tenir una carrera. Són de bandes molt distintes del món i s’ajunten a Ibiza per participar en el concurs, fer música i tocar. En aquest concurs en especial, sí que sento que l’ambient és molt amigable, molt càlid i poc competitiu.
Què li pareix que Ibiza sigui el punt de trobada d’esdeveniments culturals com el concurs de piano?
Em sembla una idea preciosa. Òbviament, crec que és especialment difícil realitzar aquest tipus d’esdeveniments a una illa tan petita com Ibiza, però això només ens ensenya l’esforç de l’organització per aconseguir-ho. A més, parlant amb els concursants, tots estaven meravellats amb els paisatges d'Eivissa, amb l’aigua, amb les cales, amb tot... Per a tots crec que era una ubicació idíl·lica.
Quin diria que és el seu major èxit a nivell professional?
Crec que conèixer el professor amb el qual estudio i tenir la sort d’haver-ho fet a una edat primerenca, quan tenia disset anys, i poder haver començat a estudiar en aquell moment amb ell, perquè crec que he millorat moltíssim.
Té algun objectiu o pla al cap?
Sí, com somnien molts, ser pianista concertista, ja sigui de música de cambra o solista. Encara que és pràcticament un somni inaccessible, ja que és súper difícil perquè tots competeixen pel mateix, a mi m’agradaria aconseguir aquest objectiu. He decidit donar-me un marge de tres anys, prolongar dos anys més els estudis, per aconseguir-ho. Començant per aquest any, m’agradaria participar en diferents concursos, a veure si tinc la sort de començar a fer una carrera per aconseguir el meu somni. Aquest any, abans d'Eivissa, també em vaig presentar a un concurs que és molt important a Brussel·les (Bèlgica), el Queen Elisabeth. Va ser la meva primera experiència en un concurs tan important i vaig passar a semifinals.
Viurà a Àmsterdam de cara al futur?
No ho tinc clar de moment. M’agradaria acabar el màster a Àmsterdam, seria un any més, però també prolongar els estudis, m’agradaria fer un altre màster, probablement a una altra banda a Europa.
Com és la seva vida a Àmsterdam?
Àmsterdam m’apassiona com a ciutat, m’encanta viure aquí. Tinc la sort de tenir un pis proporcionat per la universitat on estudio i un piano que cua, que em proporciona una fundació per poder estudiar des de casa. Durant el curs, la veritat és que sol estudiar a casa i simplement anar al conservatori per realitzar les altres matèries.
Quantes hores li pot dedicar al dia al piano?
Quan no tinc un concurs prop, intento no estudiar més de quatre hores. Si m’estic preparant per a un concurs, més, sobre unes sis.
Té algun pianista de referència?
Sí, en tinc diferents. Un que sempre ha set un dels meus referents és l’hongarès Zoltán Kocsis i un altre seria el cordovès Rafael Orozco. M’agraden perquè tenen moltes qualitats i moltíssimes gravacions de les que vertaderament aprenc i que puc arribar a escoltar moltes vegades. Mai no els vaig poder escoltar en viu, però valoro molt les seves gravacions. De Kocsis admiro la seva virtuositat, transparència i claredat estructural, mentre que d’Orozco, el seu so noble i el lirisme
Escolta música per gust? Quin tipus?
El que més escolto és música clàssica, encara que no estigui estudiant. Un altre tipus de música que també escolto és el flamenc o el jazz.
A l’hora d’actuar, té algun ritual?
No en tinc cap, l’únic que faig és que m’agrada tocar i escalfarquasi fins a l’últim moment abans de sortir.
Té algun segell identificatiu?
No, per res, i tampoc crec que sigui una cosa necessàriament positiva que s’identifiqui al pianista per un gest propi que tingui, ja que al final estem tocant música que no hem escrit nosaltres i cadascuna amb un llenguatge distint. No crec que sigui necessàriament positiu el fet de tenir un gest tan marcat, encara que sí ocorre amb molts de pianistes.
Es fixa en les reaccions del públic?
La veritat és que no em sol fixar. Crec que el pianista ha de ser conscient del públic, perquè al final és una comunicació, però amb la concentració del moment és fàcil no adonar-se de les reaccions del públic.
Què és el piano i la música clàssica per a vostè? Com se sent quan toca?
És molt clixé, però vertaderament penso que la música és un llenguatge i cada obra té una cosa que expressar i dir. La tasca del pianista és ensenyar-lo, comunicar el missatge amb el públic que l’escolta.
Quin consell els donaria a les joves promeses?
És molt difícil donar un consell, perquè cadascú necessita un consell propi perquè té les seves dificultats i les seves qualitats, però, en general, seria escoltar molta música, conèixer un ampli repertori. Moltes característiques d’una peça no són pròpies sinó del llenguatge del compositor, i escoltar-la simplement per amor a l’art i per gaudir i descobrir-ho tu mateix.
