Una lectura dramatitzada plena d’història eivissenca
El pròxim dimecres 24 de setembre se celebrarà una lectura dramatitzada a les 19 hores en el Club Diario de Ibiza, un esdeveniment que entra dins del projecte editorial de Diario de Ibiza, Idò!, per promocionar el català i que compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament. L’acte està dirigit a tots els públics.
Aquesta lectura dramatitzada, ‘La destral del corsari’, narra la història del corsari eivissenc Antoni Riquer. Dirigida per Ramon Mayol i produïda per Produccions Aïllades, l’actor és Miguel Vingut, el guionista, Carlos Garrido i la música original, de Frank Cogollos, del poema simfònic ‘Riquer, el corsari’. La lectura no és la primera vegada que la representen, ja la varen fer al claustre de l’Ajuntament d’Ibiza el passat 30 de maig.
La lectura com a tal durarà, aproximadament, uns trenta-cinc minuts i és «la història d’un al·lot eivissenc que conta com recorda el seu avi, que tenia una destral a un magatzem. Es pot entendre que són descendents de n’Antoni Riquer amb la gesta del ‘Felicity’, quan va vèncer els anglesos», explica l’actor eivissenc Miguel Ramon Vingut, de nom artístic Miguel Vingut. Aquest anima la gent a anar-hi «si volen veure la història en viu, tocar-la i escoltar com es desenvolupa. I per donar suport a la nostra llengua, cultura, els artistes i el que tenim aquí».
«És una manera molt original i molt adequada d’interessar-se per la nostra cultura. Si aquest corsari es portés a una sèrie de Netflix, seria un superheroi de Marvel, perquè són unes aventures fantàstiques, té tots els ingredients», conclou Mayol.
