IDÒ! | CARLA PERALTA GUASCH | EIVISSENCA ALS PAÏSOS BAIXOS
Plans que no et pots perdre als Països Baixos
L’eivissenca Carla Peralta Guasch és au pairals Països Baixos. Cuida de tres nens (de cinc, quatre i dos anys) d’una família que va conèixer l’any passat a Eivissa i que venen cada any a l’illa.
La jove, de vint anys, està des de gener a Bilthoven, un poble als afores d’Utrecht. Els plans que recomana és anar als pobles propers: Zaanse Schans, que té molins, o Volendam, que és un poble pesquer. «A aquest últim també pots agafar un vaixell i anar-te’n a una altra illa que es diu Marken», diu.
De menjar per provar assegura que bàsicament són dolços, com postres. Els poffertjes, que són com mini tortetes, els stroopwafels, que són un tipus de galetes, i el haring, arengs, que es serveixen «crus amb ceba i cogombret». A ella, aquest últim no li agrada, però diu que hi ha gent a qui sí.
«Aquí vas al supermercat i és tot precuinat i congelat», explica sobre les diferències que hi troba. Als supermercats pot arribar a trobar una mini truita, però assegura que venen productes espanyols que no he vist «en la vida». «Vaig veure un lot per fer paella, però que ja et venia fet. No sé, una cosa súper estranya, que duia tomates de cirereta», conta. «El millor és que hi ha moltes botigues on entres, tastes tot el formatge que vulguis i te’n vas», assegura. No cal ni comprar.
