IDÒ! | ALBA MARTÍNEZ PÉREZ
Alba Martínez, eivissenca a València: «Es pensen que Eivissa és una illa tropical amb palmeres»
La jove eivissenca de vint-i-tres anys en fa cinc que està a València. Aquesta psicòloga, entrenadora personal i assessora nutricional explica com és viure allà
És el primer estiu que l’eivissenca Alba Martínez Pérez no passa a l’illa. La jove, de vint-i-tres anys, porta a València des del 2020. Ha estudiat la carrera de Psicologia i està en el segon any del màster en Psicologia General Sanitària, del que només li queda fer les pràctiques i el treball final de màster. «Sempre havia dit d’anar a Madrid, però el que passa és que com vivim a una illa, de sobte, ficar-me a una gran ciutat i tancada, m’angoixava una mica. Vaig tenir un pressentiment i vaig decidir-me per València, on tenc la mar i estic més prop de casa», manifesta.
El seu dia a dia es consisteix en treballar a una clínica de fisioteràpia, on fa d’auxiliar administrativa i d’assessora nutricional, i anar al gimnàs per entrenar. El tema de la nutrició li interessa molt i s’ha anat formant i informant amb cursos. «Tenc un curs que m’habilita per poder assessorar nutricionalment, a banda d’entrenar a persones [també és entrenadora personal]. Encara no puc exercir de psicòloga sanitària perquè no he acabat el màster», explica. «Crec que els tres aspectes (entrenar, la nutrició i la salut mental) són un triangle, es complementen molt bé entre ells; si un falla, fallen tots. O si dos van bé, fan que l’altre vagi millor», interpreta la jove.
Pel que fa a la seva vida a València, recalca que és «una ciutat molt còmoda» i que li dona «facilitats» que Eivissa no li proporciona. «Per exemple, en el tema del lloguer, a València està car, però està millor que a Eivissa. És més fàcil trobar lloguer i les condicions són millors, no et lloguen balcons...», destaca. A més, ella viu en ple centre de València, així que té la possibilitat d’anar a totes bandes caminant: al supermercat, al treball... «A Eivissa necessitaries el cotxe per a tot», afegeix. La principal diferència que troba entre València i Eivissa és aquesta mateixa: el transport.
Similituds entre València i Eivissa
En canvi, veu similituds en la mar i el clima, que és pràcticament igual. «Em fa molta gràcia perquè, quan parlo amb els meus pares i els dic que ha plogut a València, ells al cap de dos dies em diuen que a Eivissa també», riu. «Les platges, encara que les d’Eivissa són més polides, i la humitat», recalca també com a similituds. En el caràcter també veu que eivissencs i valencians són semblants, encara que amb la llengua ha vist algunes diferències. Conta, per exemple, com a anècdota, que un dia ella va contestar a unes valencianes, en el català estàndard que li ensenyaren a l’escola, amb un «bona tarda» o «bona vesprada»: «Vaig dir això i un home em va dir que era ‘bona vespràààààà...’». «Vaig generar una guerra entre valencians, perquè en acomiadar-me d’aquesta manera, quan l’home em va corregir, una altra clienta que estava esperant va dir ‘no és per ficar-m’hi, però que l’al·lota ho digui com vulgui. Al final cadascú té el seu accent i ella és de fora’. I l’home va dir ‘Ja, però que només li deia que a València és ‘bona vespràààààà...’’», conta amb humor.
També li han passat coses gracioses com que quan diu que és d’Eivissa li pregunten: «Parles mallorquí?», «tanqueu a l’hivern?», «tu has estudiat a l’escola?», «però no hi ha solament palmeres?», etc. «Es pensen que Eivissa és una illa tropical amb palmeres», diu amb humor.
«Menjar una paella em recorda molt a la meva mare, perquè a casa en fa de molt bones», destaca, encara que afirma que les d’Eivissa són molt millors perquè «tenen més sabor». Martínez enyora la seva família i amics, però de cara al futur es veu vivint a València.
