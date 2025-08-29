Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
TÒFOL VILLALONGA | PSICÒLEG

Claus per al benestar emocional

El psicòleg Tòfol Villalonga. / S.C.

CARLOTA PIZÁ

Per a Tòfol Villalonga, psicòleg i autor de ‘Lidera la teva mon(e)a’, aquests són alguns dels consells essencials per viure amb més benestar emocional. En primer lloc, l’autoconeixement és fonamental. «L’autoconeixement ens permet observar els nostres pensaments, emocions i comportaments amb compassió. Aquesta autoobservació, si es practica regularment, afavoreix l’autocontrol i el benestar emocional. És com si ens convertíssim en el pare o la mare interna que acompanya la nostra part més vulnerable», afirma. Aquesta mirada compassiva cap a un mateix ajuda a viure amb més presència i a deixar de carregar amb la culpa del passat o la por del futur.

Un altre dels consells que remarca és ser conscient de com convertim els hàbits saludables en veritables eines de benestar. «L’activitat física és clau, sempre que es practiqui dins d’un entorn saludable i equilibrat amb la resta d’àrees de la vida», apunta. Tot i així, adverteix que exercici i alimentació poden deixar de ser positius si es converteixen en una manera d’evadir-se dels conflictes interns: «En aquest cas, deixen de ser realment saludables i poden estar tapant aspectes més importants com l’autoestima, la comunicació o el sentit vital».

