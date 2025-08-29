IDÒ! | JUANJELE I MARC CUEVAS
Cara a cara entre dos músics d’Eivissa: Juanjele i Marc Cuevas
ARTISTES D’EIVISSA. Els joves eivissencs de vint-i-quatre anys es pregunten mútuament en una entrevista ‘bis a bis’. Tots dos cantaran el pròxim dimecres 3 de setembre a la plaça de Jesús dins de les actuacions de les festes del poble.
La música està des de fa anys en les vides dels joves eivissencs, tots dos de vint-i-quatre anys, Juan José Tur Tur, més conegut artísticament com a Juanjele, i Marc Cuevas Pomar (Marc Cuevas és el nom del projecte de les seves cançons). Ara, tot i que es coneixen d’ençà que eren ben petits, es retroben a una entrevista a Diario de Ibiza, un cara a cara on es pregunten mútuament sobre la seva experiència musical.
Marc Cuevas: Com et veus musicalment d’aquí a cinc anys?
Juanjele: Em veig com ara, però versió millorada. Vull dir, jo em poso un objectiu i hi vaig darrere. Des de petit ja era un objectiu i ara que ja l’he aconseguit vaig a per un altre. Em veig fent concerts a Barcelona, publicant algun tema amb artistes reconeguts... Em veig dedicant-me a això, formant-me i lluitant al màxim per aconseguir els meus objectius.
Juanjele: De tots els temes que has fet fins ara, quin és el teu preferit o que t’encanti tocar-lo en directe? Si haguessis de triar només un?
Marc Cuevas: Que m’agradi a mi, ‘Tot anirà bé’, que és l’única cançó que he tret en català, de moment. La vaig fer quan me’n vaig anar a estudiar a Madrid. Enyorava molt ca meua, no veia les coses clares, però sabia que era aquell moment i que en poc temps ja estaria tot bé i m’encantaria Madrid. És una cançó molt important i crec que per això també em va sortir en català, pel fet d’enyorar ca meua i Eivissa.
Marc Cuevas: Quin és el teu lloc somiat per fer un concert?
Juanjele: Wow, diria el típic de WiZink Center [ara anomenat Movistar Arena] a Madrid, el Palau de la Música a Barcelona o algun d’aquests... Però, seria el camp de la UD Ibiza. M’encantaria trobar-me allà a tot el món, que siguin tot cares conegudes veient com actues. El fet de poder dir «que guapo, a la meva ciutat». No sé si s’arribarà a complir mai, però és el meu lloc somiat sí. Somiar és gratuït.
Juanjele: Musicalment, quin ha set la teva millor experiència: gravar un disc, cantar a una sala, conèixer algú...?
Marc Cuevas: El concert de Sant Jordi d’aquest any. Em va fer molta il·lusió ser el teloner de Ressonadors, a més, això implicava que la plaça estava plena i hi havia molta gent coneguda. Després, va ser la primera vegada que vaig tocar amb la banda, més enllà de Madrid, on era una banda d’amics, i em vaig sentir com en un concert de veritat. Va ser el més especial.
Marc Cuevas: Quin ha set el teu descobriment musical d’aquest any?
Juanjele: Coneixia els típics com Els Catarres, Buhos, Miki Núñez, tota aquesta gent top de Catalunya... Però uns que m’han sorprès molt són els menorquins Pèl de Gall. Te’ls recomano. Descobriment musical ho associo a descobrir música nova i grups que no coneixies i que t’han sorprès. A l’escena balear hi ha molts d’artistes i ells ho estan petant, m’agrada molt la seva música.
Juanjele: Hi ha hagut algun moment que cantant t’hagis sentit tan bé que se t’hagi eriçat la pell?
Marc Cuevas: A concerts d’altres, per descomptat, i cantant jo, també. Una que recordo, de fet, va ser el concert a Madrid, que era el meu primer concert amb banda. Vaig cantar ‘La Casa Azul’, que com era la balada del disc, la vaig cantar quasi a capella, fins i tot hi havia un tros que era jo amb la guitarra, i aquell moment em va agradar molt, va ser molt íntim i molt especial. És una cançó que canto més per a mi, més que per al públic.
Marc Cuevas: Quina cançó ficaries ara al medley (mix de cançons) amb el que vàrem guanyar ‘Jesús té talent’ l’any 2015?
Juanjele: A part d’alguna nostra, ja que en tenim, jo ficaria ‘Jo tenc una enamorada’, de Ressonadors, perquè em pareix que és un himne d’aquí. I encara que la cançó no sigui teva, tu la sents com a tal, i si tu la cantes en directe, tothom la canta. Crec que és la cançó que representa Eivissa. Si féssim un starter pack, fiques l’ou de Sant Antoni, ‘Jo tenc una enamorada’, es Vedrà i Dalt Vila.
Juanjele: Hi ha alguna cançó que has dedicat a una al·lota?
Marc Cuevas: Home, clar. N’hi ha poques que no. Si escoltes el meu primer disc, ‘Todo esto’, tot són cançons roqueres romàntiques.
Marc Cuevas: Jo t’anava a preguntar una cosa semblant, en què et sols inspirar quan escrius?
Juanjele: M’inspiro en experiències que he viscut 100%. El meu últim EP, ‘S’illa’, té una cançó, ‘Eivissa’, que la vaig començar a escriure mentre passava amb el ferri cap a Formentera, vent Dalt Vila des del port.
Juanjele. Si haguessis de col·laborar amb un grup o artista eivissenc, quin seria?
Marc Cuevas: Els que em pareix que estan fent les coses súper bé són Morning Drivers. És un grup indie, pop rocker, que no és exactament el mateix estil que jo, però per a una cançó podríem col·laborar perfectament.
Entre ells col·laborarien per fer una cançó junts? El bon rotllo és més que palpable i òbviament la resposta és afirmativa.
La plaça de Jesús, punt de partida i de trobada per gaudir de la música de Juanjele i Marc Cuevas
El pròxim dimecres 3 de setembre els dos joves actuaran a la plaça de Jesús, Juanjele sortirà a l’escenari a les 21.30 hores i Marc Cuevas, una hora després. Juanjele va amb una banda formada per Oriol Romagosa, Manolo Matoses, Payo Loko i Baghat. Marc Cuevas estarà acompanyat de David Keiper, Luis Iglesias i Toni Coronado.
Al mateix lloc on actuaran és on han jugat de petits i adolescents. «De fet, el meu nom de Juanjele, me’l va posar ell, en Marc Cuevas», recorda Juan José Tur. A més, l’any 2015, en el concurs ‘Jesús té talent’ que també feien per les festes del poble, actuaren junts i el guanyaren. Va ser el seu «punt d’inflexió», perquè es plantegessin dedicar-se al món de la música. Igualment, Tur té la carrera de Turisme i Cuevas el grau en Publicitat i Relacions Públiques.
Els joves animen la gent a anar a veure’ls dient que serà «una festa assegurada». Tots dos, a més, van amb banda. «Serà un concert com Déu mana, professional, ja no som aquells boixos de quinze anys, que tocàvem cançons d’altres amb una guitarreta», remarca Cuevas. «Aquest concert és especial per això, perquè és tornar enrere, on tot va començar», conclou Juanjele.
