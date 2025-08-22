Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
IDÒ! | MARIA MORENO FERRER | EIVISSENCA A VALÈNCIA

Maria Moreno Ferrer: Les seves recomanacions musicals

Moreno, a la plaça de bous d’Albacete.

Moreno, a la plaça de bous d'Albacete.

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenca Maria Moreno Ferrer no para quieta: d’Eivissa a Barcelona, passant per Bilbao i acabant a València. Aquesta jove de vint-i-quatre anys va estar a la ciutat catalana quatre anys per estudiar Producció de Música i a la basca, uns deu mesos. Actualment, a València, treballa a una productora de concerts que fa diferents projectes per tota Espanya.

Per aquest motiu, li demanem que ens faci una playlist amb cançons en català. Moreno no dubta i de seguida destaca: ‘Volcans’, de Buhos; ‘Jenifer’, d’Els Catarres; ‘No volem més cops’, de Judit Neddermann; ‘Que tinguem sort’, de Lluís Llach; ‘Com dues gotes d’aigua’, de Manu Guix; ‘Escriurem’, de Miki Núñez; ‘Una lluna a l’aigua’, de Txarango; ‘Olívia’, de The Tyets; ‘CBD i espardenyes’, de Triquell, i ‘Camins’ i ‘L’Empordà’, de Sopa de Cabra.

I, per descomptat, destaca totes les peces de la banda eivissenca Ressonadors, no en sabria triar només una.

