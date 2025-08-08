IDÒ! | RAÚL PÉREZ COBO | EIVISSENC A GRANADA
Plans que no et pots perdre a Granada
L’eivissenc Raúl Pérez Cobo (mare de Còrdova i pare de Valladolid) fa set anys que està a Granada. El jove de vint-i-sis anys se’n va anar allí a estudiar en acabar el Batxillerat. Va fer els dos anys del cicle de grau superior d’Esports i després va estudiar Educació Primària. Es dedica al món del futbol, és entrenador. L’equip que portarà a partir d’ara, per a la temporada vinent, són cadets, que són boixos de 15/16 anys.
Però no tot és futbol, Pérez també aprofita i té estones lliures: «Granada està molt bé perquè tens molts de plans què fer a l’hivern, que és el que li falta a Eivissa». Pots anar als miradors, que són «molt polits» i pots veure l’Alhambra per exemple, pots anar a tardejar i a prendre alguna cosa, també hi ha centres comercials... Per a ell, els imprescindibles de Granada són tota la part antiga de l’Alhambra i donar una volta pels carrers de l’Albaicín. «Tots aquells carrers antics que tenen molta cultura àrab estan molt bé. Això és imperdible a Granada», assegura.
