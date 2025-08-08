IDÒ! | JOAN TUR RUIZ
Joan Tur, eivissenc a Odense: «A Dinamarca el plat nacional és una torrada amb coses a sobre»
L’eivissenc de vint-i-cinc anys fa sis mesos que està a Odense d’Erasmus. Està fent el Treball Final de Màster en Robòtica i Control Automàtic i ha notat moltes diferències entre Eivissa i Dinamarca
Quan un surt d’Espanya nota encara més les diferències culturals i gastronòmiques. Aquest va ser el cas de l’eivissenc Joan Tur Ruiz, que des de mitjan febrer està a Dinamarca. El jove de vint-i-cinc anys va estudiar el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a Barcelona, i allí va començar a fer pràctiques a una empresa per fer el Treball Final de Grau. Aquesta empresa li va recomanar fer el màster en anglès en Robòtica i Control Automàtic i així ho va fer. A mitjans estudis va voler fer Erasmus, perquè a la carrera no va poder per la covid-19: «Em va quedar l’espineta». Com aquesta empresa és multinacional i també té seu a Dinamarca, va aconseguir traslladar-se a Odense per poder fer-lo. Allí ha fet pràctiques curriculars i està fent el Treball Final de Màster.
L’adaptació, malgrat que era tot una novetat, quan va arribar va ser una mica menys difícil perquè el seu company de pis és català i va ser qui el «va introduir a tot el que és Dinamarca, les diferències, els amics...». Els plans que fa Tur és anar a escalar al rocòdrom dos o tres cops per setmana i, si fa bon temps, «que no és sempre», recalca, va al parc o a jugar al voleibol.
Diferències entre Eivissa i Dinamarca
Pel que fa a les diferències que menciona, el que més li va xocar va ser el tema de les xarxes socials: «Aquí no utilitzen WhatsApp, utilitzen o Facebook o directament SMS». Amb el seu company català i la gent que coneix que són internacionals sí que podia comunicar-se a través de WhatsApp, però amb els danesos no. «De fet, amb el propietari del meu pis ens comuniquem per correu, perquè per algun motiu SMS no li funciona i Facebook tampoc en té», conta.
«Els danesos són molt amables i educats, però sí que és cert que els hi costa una mica obrir-se, és molt difícil que un danès et comenci a contar els seus problemes o la seva vida llevat que ja tinguis molta confiança», diu, pel que fa al caràcter d’aquesta nacionalitat. Quan Tur deia que és d’Eivissa, els danesos tampoc se sorprenien tant com pot arribar a passar a altres llocs: «Aquí era com ‘conec l’illa, però sense més ni més’». «Els danesos no em preguntaven molt més, simplement feien un comentari, els internacionals sí que s’interessen més», assegura. El jove relata que els hi fa curiositat saber com viu una persona que és de l’illa, al que ell els hi deia: «És veritat que hi ha molta festa, però la festa està allà a on la busques, no està a tot arreu. Pots viure tranquil·lament».
«La cultura, la gastronomia, l’arquitectura, el clima, la geografia... Tot és diferent», recalca. «El tema de gastronomia aquí és bastant pobre. De fet, el plat nacional és una torrada amb coses a sobre», exposa. A més, diu que hi ha fins i tot imants d’aquest plat. D’Espanya, se’n va endur oli d’oliva i pernil salat.
Dificultats de comprensió
«Pel que fa a l’idioma danès, la sintaxi i escriure-ho no pareix tan difícil, però a l’hora de pronunciar fan unes coses molt rares amb la gola i no entenc res», manifesta. En aquest aspecte, menciona una anècdota: «Una cosa que em passava molt al principi era que jo li preguntava al meu tutor de l’empresa per coses per a fer a Odense i sempre em deia per x carrers i els pronunciava en danès, jo no m’adonava de res i havia d’estar tota l’estona preguntant-li com s’escrivia».
Tur enyora Eivissa, però no té tantes oportunitats laborals com pot arribar a tenir a Barcelona o fora d’Espanya. Per aquest motiu, estarà fins a setembre a Odense i després ja veurà si torna a Barcelona o si se’n va a un altre país a treballar.
