IDÒ! | ESPORT A EIVISSA I FORMENTERA
L’esport a l’estiu a les Pitiüses: claus per entrenar
Les esportistes María Martín Recio, d’Eivissa, i Andrea Romero Escandell, de Formentera, ens mostren com ho fan a l’hora de fer exercici en els mesos més calorosos de l’any
Fer esport a l'estiu pot resultar aclaparador, fins i tot, que doni peresa, sobretot a Eivissa i Formentera, ja que la humitat no ho facilita. Cadascú té els seus propis trucs per combatre les altes temperatures i els seus mètodes d’entrenament. Parlem amb dos esportistes que, a més de donar-nos les claus de fer exercici en els mesos més calorosos de l’any, ens expliquen com és ser dona dins del món de l’esport: l’eivissenca María Martín Recio i la formenterenca Andrea Romero Escandell.
Romero té vint-i-cinc anys, però duu corrents des dels cinc. John Tunks, que va ser el seu primer entrenador i ja no hi és, feia una quedada amb nens petits per fer atletisme. Des de llavors, ja va passar a competir a Eivissa, destacant en velocitat i en fons, per avançar a les Balears, Nacionals, i després competir en Campionats d’Europa i Mundials. La seva meta, a llarg termini, és arribar als Jocs Olímpics, però, a curt termini, representar a la Federació Espanyola en categoria absoluta.
La jove va decidir anar-se’n a viure a València el 2019 perquè, en les seves paraules, «a Eivissa i Formentera no tenia recursos per competir a alt nivell». Va ser un «punt d’inflexió», després d’estar sis anys amb l’entrenador valencià José Alborch. «Sentia que havia d’acabar aquesta etapa i seguir progressant», exposa. Allí està entrenant amb l’olímpic José Antonio Redolat. Ara també gràcies als seus patrocinadors segueix progressant i tenint les possibilitats de sortir fora a competir. «Abans de competir sempre m’he de trobar una moneda enterra», diu contant aquesta superstició que té com a anècdota.
Entrenar a l’estiu
Romero és autònoma i ha acabat la carrera d’Educació Infantil fa uns mesos. Ara a l’estiu té una mica més de temps lliure, així que se’n va anar dos setmanes i mitja a Font-Romeu a entrenar amb el «fresquet», cosa que la va ajudar a entrenar «molt millor». L’atleta acostuma a entrenar amb el seu grup a les sis de la tarda quan ja no fa tanta calor: «Estàs tot el dia esperant al moment d’entrenar, i cansa bastant la veritat». «A més, València és com Eivissa i Formentera, humitat a punta pala i et rebenta», recalca.
Els seus consells per poder fer exercici, malgrat la calor, són: la suplementació [proteïnes, sals minerals, i ferro, per exemple] i el descans. «Taps i intento res de mòbil abans de dormir, intento menjar molt bé, hidratar-me un munt, sals minerals, isotònic... Estar atenta a tot, sobretot escoltar al meu cos, i dir: ‘He de donar-me tot el temps benzina perquè en cap moment estigui en reserva’, que el cos no em pugui dir ‘estic cansat’», apunta. Això diu que és fonamental, a més de tenir el cap ben assentat.
El fet de cuidar-se en el tema de l’alimentació no l’impedeix tenir algun capritx. «Crec que hi ha un problema molt gran a nivell dona, que són les restriccions i el nivell de voler estar en un estàndard físic ideal, i realment això no existeix», afirma. «Si m’apeteix alguna cosa, m’ho prendré. Ara a Alemanya, m’he menjat un gelat sense problema o una barreta de xocolata, i no passa res. Fins i tot, em vaig anar a prendre una copa després de competir». La clau és, segons ella, trobar l’equilibri.
Ser dona en el món de l’atletisme
Amb relació a això, Romero assegura que ser dona és difícil en el món de l’atletisme pel tema de les crítiques de pes. «Hi ha moltes boixes, que els entrenadors o l’entorn, els hi fiquen al cap que per rendir, es necessita estar amb x pes, i x fina. I no és així», interpreta. Les xarxes socials, per a ella, tenen una part bona, per donar-se a conèixer, i una part dolenta, en la que no es veu la realitat darrere de cada publicació.
En el seu temps lliure, se’n va amb els seus amics, que són també amb els que entrena, a prendre un gelat o un açai, a passejar, organitzen un sopar tot junts... «Estar tot el temps pensant en atletisme, almenys a mi, no em va bé», manifesta. Així i tot, l’esport l’ha fet ser responsable i madurar a l’hora de seguir una rutina i tenir uns hàbits saludables, ser molt compromesa amb si mateixa i amb el que està fent, a més de la companyonia i els valors que li ha transmès l’atletisme. Per això, a algú que vol començar li diria que gaudeixi i que s’ho prengui com un joc.
María Martín Recio és una eivissenca de trenta-quatre anys que duu corrents nou anys i fa triatló des de fa set anys. «Vaig començar a córrer quan vivia a Alemanya, vaig tenir una depressió i quan em vaig mudar allí no estava fent mica d’esport i em va donar per començar a córrer. Un amic em va animar a fer la Mitja Marató de Berlín, vaig estar uns mesos preparant-me i, a partir d’allí, em vaig començar a sentir tan bé que vaig començar a anar a un munt de carreres. I la bicicleta i la natació m’han agradat sempre», relata. En aquell moment, va començar a publicar coses a les xarxes socials, va començar a fer més carreres i a treballar amb marques: «Ara ja és un vici». L’última carrera que ha fet ha significat molt per a ella, l’Ironman 70.3 de Luxemburg: «Sols el fet d’haver-lo acabat ja és un repte súper gran». Li agradaria fer algun dia una marató completa i la seva única meta és seguir estant activa i no perdre la motivació de fer esport. El seu entrenador és Aritz Rodríguez.
«El teu món no s’acaba»
Martín està d’acord amb Romero amb el tema de la divulgació a les xarxes socials. «És una arma de doble fil», ressalta. «Pots compartir el teu dia a dia i ensenyar-li a la gent que pots dur una vida sana i igualment no estar bé, mai m’ha fet vergonya parlar de salut mental. El que crec que faig bé és que comparteixo tant el bo com el dolent i és important ensenyar també que darrere de cada repte i cada cosa que fas hi ha un munt de treball i et pot sortir bé o malament, però que passi el que passi, no passa res i el teu món no s’acaba», afegeix.
Martín també és autònoma i intenta encaixar-se el moment d’entrenar, encara que prefereix fer esport als matins. «A l’estiu no corro tant perquè ho passo malament amb la calor, sí que nado més i vaig més al gimnàs o a pilates», diu.
Ella pren molta d’aigua amb sals o electròlits, tant si és en pols com si és en pastilla, «és una manera de no deshidratar-te i que no et cansis tant, ja que l’aigua no és suficient amb la calor que fa». Martín no és golosa, però té un nutricionista, Jordi Costa, i quan s’ha preparat proves, no passa fam. Li encanta la pizza i l’hamburguesa, i assegura que si li apeteix, s’ho menjarà: «No diré mai que no a un capritx, perquè no em castigaré». «És veritat que es pot dur una vida sana i menjar molt, la gent es pensa que quan ets esportista menges poc. Em pareix una beneiteria allò de passar fam», afegeix.
Exercicis per fer a casa
A l’hora de recomanar exercicis per fer a casa i no haver de sortir per la calor, tant Martín com Romero diuen de buscar rutines senzilles a YouTube i Internet. «Sempre que estiguis hidratat i tinguis aire o ventilador, perquè no pots marejar-te. Fer-ho a hores que no siguin tan caloroses», recalca Romero. Ella aconsella sortir a caminar o a córrer prest al matí, i fer abdominals o exercicis amb gomes a casa. «L’únic dolent, i que no recomano, és que, si comences de zero i fas aquelles classes, realment és una mica perillós, perquè no saps si ho estàs fent bé, necessites una persona que et corregeixi», remarca Martín. Ella fa estiraments o algun exercici de ioga.
La manera de desconnectar de l’esport de Martín és viatjar i sortir d’Eivissa. Però a l’illa, aprofita anar a la platja el que més pugui a l’estiu, sortir a prendre alguna cosa amb els amics i passar molt de temps amb el seu gos Ramón. «Eivissa té un potencial bestial per ser un destí esportiu durant tot l’any. A l’estiu és horrible entrenar per la calor, però d’octubre a maig, l’illa podria estar plena d’esportistes, perquè tenim muntanya, tenim platja i tenim llocs increïbles per córrer tant com per asfalt com per trail, també per bicicleta i canals de nedo», afirma. Ella forma part d’un grup que es diu Presuntos Atletas.
L’esport, per a ella, és una part «súper important» de la seva vida i «no el canviaria per res». «Per a mi, l’esport és igual d’important que menjar i dormir. És una cosa bàsica del dia a dia», destaca. Finalment, a la gent que vol començar a fer més esport li diria que «s’animi» i que «no tingui por». «El simple fet d’anar, de presentar-te i entrenar, ja has guanyat», conclou.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Noches de Ibiza pide controles de aforo para UNVRS y multas para el Pikes
- La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado
- Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
- Un hombre de 47 años ingresa en la UCI tras precipitarse desde un segundo piso en Ibiza
- La Guardia Civil descarta la muerte accidental en el precipitado de Sant Antoni
- Detenido cuando iba a huir de Ibiza dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»