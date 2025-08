Plans que no et pots perdre a Viena

Millorar i avançar en la carrera professional i aprendre alemany va ser l’objectiu de Pablo Galve Millán quan se’n va anar a Àustria. Ja fa quasi tres anys que aquest jove de vint-i-cinc anys, eivissenc de naixement i pares d’Aragó, viu allí. Primer va estar a la província d’Alta Àustria i, des de fa quasi vuit mesos, està a Viena. És enginyer de desenvolupament de programes, és a dir, és la persona que crea, per exemple, aplicacions.

Els llocs que recomana visitar són: el districte 1, en el qual hi ha edificis antics i polits, «és el més car i cèntric», avisa; els museus de Belvedere o el d’Història de l’Art, que són «dos museus, un enfront de l’altre, i enmig hi ha una plaça on a l’estiu fan esdeveniments», explica; i, a l’hivern, hi ha per tot mercadets de Nadal en desembre, de menjar i d’artesania, entre altres.

No deixa de mencionar el llac Attersee, on ha anat diversos cops. Allí es poden fer pícnics, i també hi ha bandes on comprar menjar. «Passar el dia allí, prendre el sol, banyar-se… A l’hivern, no és per passar-hi el dia, perquè fa molt de fred, però el llac està rodejat de neu», recalca. El jove diu que la temperatura més baixa a la que va estar varen ser -15 ºC.