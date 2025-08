El gust de l’estiu: quatre gelateries que transformen tradició en gelat

Quan arriba l’estiu a les Balears, una cosa està clara: la calor s’instal·la i les ganes de gelat es multipliquen. Però no parlem de qualsevol gelat. Parlem de gelats artesans, fets amb receptes tradicionals, productes locals i una dedicació que es nota a cada cullerada.

En aquest reportatge coneixem quatre gelateries que han sabut capturar l’essència de les illes dins del seu obrador. Des del flaó fins a l’ametlla mallorquina, passant per herbes eivissenques o taronges de Sóller, aquests professionals no només refresquen: també preserven un patrimoni gastronòmic amb cada bola. Gelaters que fan l’estiu millor que qualsevol ventilador.

Ja ho diuen: per refrescar la gola, una altra bola.

Gelat de Pistatxo de Bronte, Gelato Ibiza. / ARXIU PERSONAL

Sabors amb identitat

En demanar quin sabor dels que ofereixen fa més gust de «Balears», els gelaters ho tenen clar. A Eivissa, Marlon i Alex Sánchez Ribas, de Gelato Ibiza, afirmen: «Flaó, som eivissencs i volíem honrar un producte local tan especial i magnífic com aquestes postres». Aquest esperit de connexió amb la terra també el comparteix Daniel Lloyd Galiana, propietari de la centenària Heladería Los Valencianos Puerto de Ibiza, qui destaca el seu gelat fet amb «mel eivissenca de denominació d’origen protegida», elaborat en col·laboració amb l’Associació d’Apicultors d’Eivissa.

A Mallorca, Rafel Martorell Valls, de Ca’n Butxaca, manté viva la tradició familiar: «És el gelat d’ametlla crua mallorquina, que encara fem la mateixa recepta dels nostres padrins». I des de Sóller, Pere Gual, de Fet a Sóller, reivindica un altre clàssic: «Sens dubte, l’ametlla. És un sabor molt arrelat a la nostra cultura i gastronomia».

Reinventant la tradició

La gelateria artesanal no viu només del passat. També innova i s’atreveix amb sabors inesperats. A Gelato Ibiza han creat la seva pròpia «Crema Tanit», feta amb «ametlles eivissenques, herbes de Ca n’Anneta i un toc de xocolata blanca». A Fet a Sóller, han transformat receptes mallorquines com «la greixonera de brossat i sucre amb canyella», adaptant-la a format de gelat. Daniel Lloyd també experimenta: «Hem fet xocolata amb frígola, amb el licor centenari de Marí Mayans... Hem fet coses, sense dubte, típiques, donant el nostre toc».

Gelat d’ametlla crua de Ca’n Butxaca. / CA’N BUTXACA

Fins i tot sabors que semblaven poc comercials han triomfat. Com recorda Daniel: «El gelat de mel o el gelat d’oli d’oliva verge extra amb sal… tenen una molt bona acollida en el públic». I els germans Sánchez Ribas confessen que el seu gelat de «mascarpone, anous i caramel» va començar sent ocasional, però «ha acabat sent tot un èxit».

De la terra al gelat

Totes aquestes gelateries coincideixen en un punt essencial: la matèria primera ha de ser local i de qualitat. «Treballem amb diferents productors locals i sempre que els puguem aconseguir aquí, ho utilitzarem», afirmen des de Gelato Ibiza. Daniel, des de Los Valencianos, reafirma: «El nostre granissat de llimó que és un clàssic a la casa es fa i s’ha fet sempre amb llimons 100% eivissencs que comprem a Agroeivissa».

A Mallorca, Pere Gual, de Fet a Sóller, destaca «la llet fresca que encara es produeix a l’illa i els cítrics de Sóller», mentre que a Ca’n Butxaca confirmen: «Sempre que podem, sí. Sobretot l’ametlla i els cítrics (llimons i taronges)».

Els germans Rafel i Antònia Martorell Valls. / GUILLEM BOSCH

Clients més curiosos i exigents

El paladar dels clients també ha canviat amb els anys. «Els clients cada cop es tornen més selectius», diu Daniel Lloyd, «volen un producte de millor qualitat... s’han tornat, sobretot, més innovadors». A Fet a Sóller coincideixen: «Cada vegada hi ha més curiositat. Els clients volen provar sabors nous i sorprenents, com per exemple gelats amb herbes aromàtiques o fins i tot amb sobrassada!».

Així i tot, els clàssics mai fallen. «Els clients prefereixen majoritàriament els clàssics, però també els agrada experimentar», expliquen Marlon i Alex. I a Pollença, Rafel reconeix que «els més venuts són la vainilla i la xocolata», però els joves «volen tastar sabors nous».

Autenticitat que no es pot falsificar

Com es pot reconèixer un gelat artesà? Les respostes són unànimes. «Fugir dels colors artificials, intensos o brillants», diuen des de Gelato Ibiza, que dediquen fins a tres dies a fer el seu gelat de vainilla. «Un bon gelat artesà té una textura suau i cremosa, i un sabor que reflecteix l’ingredient real», afegeix Pere Gual. Rafel, de Ca’n Butxaca, ho té clar: «Els gelats artesans són més consistents, amb menys aire a dintre».

Gelat d’ensaimada de Fet a Sóller. / GELAT SÓLLER

Daniel ho explica amb passió: «Un gelat de maduixa no ha de ser un vermell radioactiu, ha de ser un rosa pastel... una vainilla no ha de ser groga, ha de ser blanca amb un toc lleuger de groc pel rovell d’ou».

Les illes dins un pot de gelat

I si haguéssim de representar cada illa amb un gelat? Els gelaters tenen propostes delicioses: a Mallorca, «gelat d’ametlla amb ensaïmada i un toc de taronja de Sóller»; a Menorca, «gelat de formatge de Maó amb mel i un toc de romaní»; a Eivissa, «flaó i greixonera» o «herbes eivissenques i oli», i a Formentera, «gelat de figa amb ametlla i un punt de sal marina».

Quin sabor recomanarien als diferents tipus de clients? Els més petits tenen un clàssic favorit: «Amb els nens no falla la xocolata», diuen des de Gelato Ibiza. Els majors, segons Pere, prefereixen «gelat de llet merengada amb canyella, com els sabors d’abans». Els turistes, segons Daniel, han de tastar el «torró o el pistatxo artesanal». I els joves? Propostes atrevides com el «sorbet de maduixes eivissenques amb espumós de la terra» o «xocolata negra amb pebre rosa».

Daniel Lloyd, de Los Valencianos Puerto de Ibiza. / ARXIU PERSONAL

El sabor preferit del mestre gelater

Per acabar, què trien els mateixos gelaters quan van a una gelateria? Rafel, de Ca’n Butxaca, ho diu clar: «Sóc un fanàtic de la xocolata». Pere, de Fet a Sóller, tria «el pistatxo, però el de veritat». Daniel, de Los Valencianos, declara amor per la llet merengada, i Marlon i Alex, de Gelato Ibiza, no s’allunyen dels clàssics com el «pistatxo de Bronte, xocolata Valrhona o avellana de Piamonte».

A cada cullerada, hi ha història, ofici i el paisatge d’una illa que es fon. Quan l’estiu et demana una pausa dolça, no hi ha millor resposta que un gelat artesà amb gust de casa.