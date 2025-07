Toni Ribas, eivissenc a Àustria: «Me’n vaig endur un flaó a Linz i no va i una companya em diu ‘Jo no vull menjar, jo vull tastar l’alcohol d’Eivissa’»

La vida va voler que l’eivissenc Toni Ribas Marí acabés a Linz. El jove de vint-i-quatre anys viu allà des d’abril de 2024. Va estudiar Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica a Barcelona i estava fent feina allí. En Nadal va contactar amb un amic per saber com anava i resulta que ell estava Àustria, i el va animar a anar-hi i provar sort. Així va ser: va enviar el currículum i directament el varen cridar per fer una entrevista presencial allà. Ara mateix està treballant d’enginyer de control, en el departament de Programació i Automatització de Màquines Industrials d’una empresa. «Una part és programar les màquines, són cintes transportadores per a magatzems o companyies transportistes, i una altra part del temps ens envien a posar en marxa les màquines d’algun projecte», explica.

A part de la seva jornada laboral, Ribas aprofita els dies que fa millor temps per anar a prendre el sol a la vorera el riu Danubi, o prendre alguna cosa amb els amics, i els caps de setmana per sortir de festa, anar als karts, i acampar a la muntanya. En el tema de l’adaptació ho ha tengut més fàcil perquè allí està el seu amic Pablo. «Al principi, anava al supermercat i no m’assabentava de res del que em deien», diu amb humor, ja que parlava només anglès, tot i que ara ja està aprenent a poc a poc l’alemany. «La primera vegada que em van dir alguna cosa sobre el meu accent va ser: ‘Tens molt bon anglès per ser d’Espanya’ i vaig dir ‘Carai...’», riu, abans d’afegir: «No sé d’on han tret aquesta mala imatge». A més, la majoria de les reaccions quan el jove diu que és d’Eivissa són: «Què punyetes fas aquí en comptes d’estar a la platja prenent el sol?». «I es queden una mica bojos. Surt d'Eivissa i tothom se sorprèn dient que què faig aquí, que no se m’ha perdut res», destaca.

Diferències culturals

Ribas ha notat la diferència entre Àustria i Espanya: «El que no acabaré d’entendre mai és com mengen tan prest, a les 11.30 hores ja se’n van a dinar. I el sopar cap a les 19 hores o, fins i tot, a aquella hora ja estan sopats. Ell segueix el seu propi horari, tot i que recalca que ja està dinant més prest, cap a les 12.30 hores, i sopa al voltant de les 20.30-21 hores. També ho ha notat a l’hora de tancar les botigues: «Entre setmana, tanquen vora les 19-19.30 hores i això a Eivissa, sobretot ara en estiu, no passa». «Sí que pots fer oci, però més el cap de setmana, que no entre setmana», recalca, ja que els dissabtes i diumenges tanca tot més tard allà.

«El que em pareix curiós és que, quan se’n van a dinar, a l’oficina cada dia ve un foodtruck, i molta gent es compra un trosset de pa, dos salsitxes i es mengen les salsitxes amb la mà. Fan un mos a la salsitxa i un mos al pa», remarca. «No m’ho hauria pensat mai, però això que diuen que ‘Com a Espanya, a cap banda’ és veritat. No t’ho creus fins que estàs fora», assegura.

«Un cop que tornava d’Eivissa cap aquí, me’n vaig endur un flaó i no va i una companya em diu ‘Jo no vull menjar, jo vull beure alcohol i tastar l’alcohol d’Eivissa’», rememora, així que té pendent endur-se’n herbes eivissenques.

«A curt termini em quedaré uns anyets per aquí, que també així aprofito per fer currículum i aprendre un idioma nou. I a mitjan o llarg període sí que pensava tornar cap a Espanya, almenys a la Península, si no és a Eivissa», conclou.