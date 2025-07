Plans que no et pots perdre a Nova York

L’eivissenc Joan Colomar Marí viu el somni de viure a la ‘gran poma’. El jove de vint-i-sis anys ja en fa més de dos que viu a la ciutat que no dorm. Va estudiar Enginyeria Industrial a Barcelona, va estar d’Erasmus a Milà durant la Covid-19 i després va fer el màster especialitzant-se en energies, en sostenibilitat i integració de renovables, una altra vegada a Barcelona. Al segon any de màster tenien l’opció de fer un programa d’intercanvi a Chicago i allà que se’n va anar. D’allí ja va aterrar a Nova York.

Ell recomana un parell de plans per a fer en aquesta gran ciutat: primer, «no pagar per a un mirador, perquè el mirador The Edge té a la planta de dalt un bar que es diu Peak i és millor anar allí, ja que si et gastes l’import mínim de l’entrada, pots accedir al mirador. És a dir, pagues el mateix, però pots menjar»; segon, sortir de Manhattan, anar al barri Williamsburg, a Brooklyn; tercer, «el típic ho has de fer», assegura, com anar a Central Park; i quart, agafar el ferri de Staten Island a l’hora de la posta de sol.

Per acabar, conclou dient que no et pots perdre anar a Greenwich i a SoHo i NoHo (South Houston/North Houston).