El periodista Joan Lluís Ferrer: «Els eivissencs estem apunyalant a la nostra illa»

El mal temps no va impedir que el saló d’actes del Club Diario de Ibiza ahir a les 20 hores estigués ple a rebentar, els assistents esperaven ansiosos que comencés la presentació del llibre ‘Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’ del periodista eivissenc Joan Lluís Ferrer Colomar. Un acte que es va emmarcar dins del projecte editorial de Diario de Ibiza Idò!, per promocionar el català, i que compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

Dalt de l’escenari, també varen acompanyar a Ferrer l’editora de Balàfia Postals, Neus Escandell, i la prologuista del llibre, la periodista eivissenca Pilar Bonet. «Pilar, a part d’haver-hi set durant anys corresponsal a Moscou, a més és eivissenca i té una clara consciència dels problemes d’Eivissa», va definir Ferrer.

«Actualment, estem en una situació de polarització mai vista, i és important amb aquest tipus de treballs que puguem pensar sobre la situació i intentar trobar solucions», va introduir l’editora.

«És un llibre molt dur i, mentrestant el llegia, no podia romandre a part del text. Tenia una sèrie de sentiments de diferent tipus: m’omplia de ràbia, d’indignació, de ganes de sortir al carrer, de ganes de fugir...», va afegir la periodista. «Jo he escrit aquest pròleg com a eivissenca, com a ciutadana, i realment això no és un text periodístic, ni un text acadèmic, és un text absolutament personal», va exposar.

Part dels assistents a l’esdeveniment en el Club Diario de Ibiza. / TONI ESCOBAR

Sobre l’autor i el llibre

Ferrer duu una trajectòria periodística de més de trenta anys, 27 al Diario de Ibiza, i ha publicat diferents llibres sobre turisme, medi ambient i territori des del 2015, començant per ‘Ibiza: la destrucción del paraíso. Quién, cómo y por qué’. Aquest nou, ‘Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’, «va sobre la intensificació de la massificació que pateix Eivissa per l’excés de turisme», va explicar a Diario de Ibiza. Entre altres temes, toca, en les seves paraules, la privatització del litoral (de la costa), la total aniquilació dels recursos hídrics i la dependència de les dessaladores, les viles i com estan destruint el sòl rústic, i el tema de l’habitatge, «que cada vegada s’està destinant més només a especulació, quasi ningú pot comprar-se un habitatge a preus normals si no ets milionari, perquè ja no s’estan construint cases a preus normals». «A conseqüència de tot això tenim el barraquisme, que no havia passat mai a Eivissa. Hi ha cada dia més rics i cada dia més pobres, i això no és normal», destaca. «Se suposa que és una illa amb tants d’ingressos econòmics i, en canvi, estem veient que cada dia hi ha més pobres, idò això és la gran novetat dels darrers deu anys: l’aparició de la marginació a gran escala de la pobresa, del barraquisme... això no hi havia set fins ara. Ara ha aparegut la desigualtat», va afegir.

«Eivissa és una illa i ha de tenir un aforament. La qüestió és que avui en dia encara no sabem quin és», va remarcar Ferrer a l’acte, abans de continuar: «L’arrel del problema és l’excés de turisme, mentrestant continuem celebrant això, estarem celebrant el nostre suïcidi». «A Eivissa sobra un bon percentatge de turisme, perquè puguem viure tranquils i, al mateix temps, tenir els ingressos econòmics que òbviament hem de tenir».

Ferrer va incidir en el fet que «estem en les darreres fases del col·lapse» i que «els eivissencs estem apunyalant a la nostra illa».

El llibre va dirigit a tothom: «Tant si és d'Eivissa com si és de fora, però sobretot als eivissencs de tota la vida perquè al cap i la fi l’illa encara és propietat dels eivissencs. Cada eivissenc particular té una capacitat de decisió damunt el que passa: si tu tens un terreny i el vens perquè s’urbanitzi, també ets culpable del que passa, o si tens un pis i el llogues il·legalment a turistes, docs també ets culpable». «La hipocresia és una de les característiques de la identitat dels eivissencs del segle XXI, encara que no tots els eivissencs són així», va aclarir. «Va dirigit als eivissencs perquè siguin conscients de que la seva actuació és molt important, no només són els polítics amb les seves lleis, sinó tots i cada un tenim una responsabilitat», va remarcar.

El periodista anima a la gent a comprar-lo i a llegir-lo perquè és el «puzle complet»: «És un llibre que et permet entendre amb un sol text tot el que està passant a Eivissa actualment». ‘Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’ duu a la venda des de dilluns i es pot trobar a totes les llibreries d’Eivissa.

El periodista eivissenc Joan Lluís Ferrer firmant exemplars. / TONI ESCOBAR

Passat, present i futur

A aquesta obra, Ferrer interpreta les dades analitzades: «Interpreto les coses, com van, quin ha set el resultat i quin pot ser el futur». «Hi ha moltes coses que no tenen una altra interpretació possible, algunes alenteixen el seu empitjorament, però en general les perspectives no són mica bones, perquè la massificació segueix creixent i segueix empitjorant tots els seus problemes. Això és una interpretació meva, però a partir de les dades que figuren allí», va manifestar. «El futur és molt preocupant», va assegurar. Mesures com la limitació de l’entrada de cotxes o les multes als pisos il·legals turístics són «positives», però «insuficients».

«El vertader problema és l’excés de turisme», va afirmar. «La solució que veig, personalment, és que la indústria turística deixi de créixer. És a dir, no autoritzar més negocis de tipus turístic a Eivissa: no més hotels, no més discoteques, no més beach clubs, no més restaurants... Tot el que sigui afavorir que venguin més turistes, això ho hem de tallar», va ressaltar.

«Cada vegada és veritat que hi ha molt d’habitatge en mans de gent molt rica i cada vegada més hi ha més gent vivint en barraques. Això significa que la classe mitjana es va fent més petita. Això no havia passat mai, si segueix així, podria arribar a perillar. Si l’evolució és aquesta, no seria desbaratat que la classe mitjana desaparegués», va comentar. «Això és el que diu el llibre, que ens expulsen d’Eivissa vol dir que els eivissencs residents com anem a viure a Eivissa si necessitem pagar una pasta de lloguer o una milionada per comprar, és una forma d’expulsar-te d’Eivissa. La gent se’n va i els que arriben són o milionaris o gent que viu en barraques, això no és una societat normal», va dir, abans d’afegir que la situació d’Eivissa és «esperpèntica» i «totalment anormal»: «És una societat que s’està desestructurant a passos agegantats, som un cas únic al Mediterrani, i dins d’Europa com a destí turístic, això no passa enlloc».

L’objectiu d’aquesta presentació, per al periodista, a part de que sigui el «tret de sortida» del llibre perquè «es vengui quant més, millor», és crear una consciència i que «ens adonem de les coses com són». Després de l’acte, Ferrer va firmar exemplars.