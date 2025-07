Els estrangers i la gastronomia d'Eivissa: «Confonen el bullit de peix amb pollastre al curri»

Eivissa és mundialment coneguda i molts d’estrangers aprofiten per venir a l’illa de vacances, fins i tot molts tenen una segona residència aquí. Però, coneixen la gastronomia típica? Com es comporten amb els plats tradicionals? Quins són els que més agraden? Un dels propietaris del restaurant S’Espartar, Vicent Ramis Marí, i les encarregades del restaurant Ca n’Alfredo, Catalina Riera Marí i Núria Riera Riera, donen resposta a totes aquestes preguntes i ens conten què fan els estrangers quan van a ca seva [referint-nos als establiments anteriorment mencionats].

«Fa 42 anys que varen obrir el restaurant la meva mare i la meva tia, dos germanes, i en deu fer una vintena, d’ençà que es van retirar, que el gestiono jo», explica Vicent Ramis Marí, copropietari del restaurant S’Espartar, juntament amb el seu cosí Pepe Ferrer, ho tenen al 50%, i sempre ha set la mateixa família. «A casa és un restaurant de cuina tradicional i, evidentment, després de tants anys, venen a menjar aquest tipus de coses. Vull dir: molta paella, bullits de peix, guisats de peix, frites de calamar, salmorres...», exposa, abans de seguir: «La relació és boníssima, al migdia el meu client és més espanyol o eivissenc, però a la nit, el 80% és estranger. No és una clientela d’hotel ni de pas, sinó que és un client de casa particular, de famílies, de més o menys d’un poder adquisitiu mig-alt... Menjar peix i menjar aquestes coses no és barat avui en dia».

Recomanació a través del boca-orella

Ramis diu que venen perquè és gent que sol anar-hi cada estiu o per recomanació a través del boca-orella. «La majoria són europeus, però americans també. Xinesos, japonesos, coreans... A casa et trobes de tot», assegura. També hi ha gent jove, famílies, parelles... «És molt divers», interpreta.

Els estrangers ja tenen algun coneixement previ dels plats tradicionals, com la paella. «Si et demanen una paella saben més o menys el que és, et diuen que la volen sense xoriç, encara que aquí no se n’ha ficat mai», diu amb humor. «Per exemple, pel bullit de peix sí que et ‘pregunten quin és el plat tradicional amb la salsa groga per dalt?’», afegeix. Se’ls explica el que és, encara que se sorprenen amb la quantitat de menjar, ja que ve primer el peix i després l’arròs. Molts de cops demanen recipients per endur-se’n el que els hi ha sobrat. «Són racions grosses i la gent no està avesada a menjar tant», confirma.

Un dels copropietaris del restuarant S’Espartar, Vicent Ramis Marí. / ARXIU PERSONAL

El plat estrella de S’Espartar és el bullit de peix. Quan se li pregunta quants en poden arribar a fer sospira dient que no sabria dir un nombre exacte: «Molts... Més de cent, tranquil·lament». «Normalment les reaccions són molt bones. Hi ha qui no els agrada, però en general sí. La gent que ve és curiosa, per provar coses, perquè els hi expliquis... Tenen curiositat per la cultura de la cuina eivissenca», afirma.

Pel que fa a anècdotes o comentaris divertits que ha sentit entre les seves taules, en conta vàries: «Els estrangers veuen un bullit passar i estan a una taula que encara no han demanat i et diuen ‘allò què és? Pollastre amb curri?’». «Una vegada va venir una taula d’àrabs, amb dos o tres cotxes gegants, conductor i seguretat, i varen demanar unes mariscades, tenien una taula per a ells i una altra pel servei. De sobte, va saltar l’alarma d’un dels cotxes de l’aparcament i es varen aixecar tots corrents, eren tots homes, va venir un a la barra a pagar i deixaren tota la mariscada, no menjaren res. Tots fliparem i ningú va saber què havia passat», descriu.

«A alguns els hi he arribat a fer algun pot de salsa de bullit per portar, o allioli, o alguns se n’enduen flaons i greixoneres. O gent que em diu ‘fer-me una paella per a deu i una fideuà per a deu’, tinc una clienta que ho fa sovint i s’ho enduu cap a França en recipients dins maletes. O volen botelles d’oli d’aquí», desenvolupa.

Finalment, Ramis recomana el bullit de peix i, de postres, el flaó i la greixonera. «La cuina eivissenca es perdrà, cada vegada hi ha menys cuiners per fer aquesta cuina... És complicat», conclou.

Vicent Ramis Marí, al restaurant S’Espartar. / ARXIU PERSONAL

La família de Catalina Riera Marí sempre ha dut el restaurant Ca n’Alfredo: «El va comprar el meu sogre l’any 1942 quan va acabar la Guerra Civil, ja és la tercera generació». Avui en dia, al cap està la seva filla, Núria Riera Riera. A la mare sempre li ha agradat cuinar i sempre ha fet cuina tradicional. Ara mateix ella està retirada, encara que sempre dona un cop de mà, igual que Joan Riera Ripoll, el pare de Núria, que hi està cada dia per saludar i parlar amb els seus clients de tota la vida. «Crec que la gent té interès per la cuina tradicional, he anat a l’Escola d’Hoteleria, que hi havia una bona plantilla de gent i la veritat que amb el que els hi vaig ensenyar estaven tots molt animats», destaca, pel que fa a les noves generacions de cuiners. Mare i filla, a més, també fan demostracions de cuina i participen en fires, a la de Sabors i a la de la Cervesa.

Productes locals

Hi van els eivissencs i els estrangers de vacances que volen provar la cuina eivissenca. «A Eivissa, tenim els plats segons l’època. A l’hivern, fas arròs de matances, frites de porc, bullit d’ossos, sofrit pagès... Fas tots els menjars forts. A l’estiu ja fas les coses més fresques: una paella, unes bones ensalades, uns calamars en salsa, unes gambes a la planxa, peix a la planxa i al forn... Aquí gastem molt de peix i molta carn, però tot d’aquí», assegura.

«Hi ha estrangers que ja saben al que venen i ja venen directes per recomanació, i després n’hi ha que pregunten què els hi aconselles», prossegueix. El peix al forn, bullit de peix i arròs a banda, i el guisat de peix són els que més solen demanar. De carn, un xai o una espatlla al forn, costelletes... Hi ha molta varietat de plats. I tots eivissencs, per descomptat. «A vegades venen per una cosa determinada, com el cuinat per Setmana Santa o els canelons que fem per Nadal», destaca.

Núria Riera Riera i Catalina Riera Marí, de Ca n’Alfredo, en un ‘showcooking’. / TONI ESCOBAR

«Quan eren els primers anys que venia el turisme, me’n recordo que fèiem pots de crema: d’espàrrecs, de xampinyons... I la que no havies fet era la que et demanaven. Després, demanaven cafè amb llet amb aquelles cremes», rememora amb humor.

Núria Riera Riera és la filla de Catalina, és biòloga de formació i ha crescut al restaurant. Fa tres anys que s’encarrega de Ca n’Alfredo. Ella també està a cuina. «Hi ha gent que està molt per preservar les tradicions i el producte local, però també hi ha molta gent que és de fora, i crec que estem en minoria», diu, en referència a l’interès per la cuina eivissenca.

Hi van de totes les nacionalitats i tant parelles, com grups d’amics. Depèn de si tenen casa pròpia, venen dels creuers o venen de vacances als hotels. «Sempre hi ha hagut un perfil molt variat», recalca. I molts els hi ha demanat a on poden comprar peix sec, sobrassada, flaó... perquè molta gent que s’ho pot endur aprofita. Núria no sabria elegir només un plat per recomanar, i de postres, sense dubte, el flaó. «Si no fomentem i no potenciem el que tenim a casa, anem malament. Si esperem que tot hagi de venir de fora... També per tema salut sempre és millor menjar productes de kilòmetre 0», conclou.