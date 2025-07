Diferències entre Àfrica i Balears

Álvaro Useleti, cuiner a un hotel, descriu la seva experiència a Uganda i Kènia com un viatge radicalment diferent de la seva trajectòria a les Balears. Allà, ha hagut d’ajudar a construir la cultura gastronòmica de diferents locals des de zero com a part de la seva tasca allà, mentre que a Mallorca els establiments gastronòmics tenen unes arrels més sòlides i reconegudes. A Uganda, la formació dels equips locals parteix d’ensenyar l’ofici més bàsic, un procés que requereix molta paciència i empatia, mentre que a ca seva els professionals solen tenir més bagatge previ.

També destaca diferències profundes en els valors i la manera de treballar: a Uganda i Kènia preval la resiliència i el sentit comunitari — «ho comparteixen tot», diu— en contrast amb una cultura europea més individualista i estructurada. A nivell culinari, l’ús de productes fermentats, les brases i el respecte per la cuina ancestral africana són un univers a part.

En definitiva, el seu dia a dia africà és una aventura constant, plena de reptes logístics i d’adaptació cultural, molt diferent de la comoditat i l’estabilitat de la cuina mediterrània.