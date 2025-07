Adrià Torres, eivissenc a Noruega: «Un cop vaig fer panellets allí i em vaig deixar 100 euros, 60 només amb els pinyons»

De passar de la calor d’Eivissa al fred i la pluja de Bergen, Adrià Torres Amorós duu a la ciutat noruega quatre anys. El jove artista de vint-i-cinc anys se’n va anar allí per estudiar el màster. Va estudiar el grau de Música i Interpretació Musical a Saragossa i, durant la covid, se’n va anar a Estònia d’Erasmus: «Vaig estar allí sis mesos. Em vaig enamorar dels països freds i de com duen els països nòrdics tot el tema cultural». Allí va conèixer gent que havia estudiat a Noruega i li varen recomanar anar-hi. Va acabar el màster de dos anys i va fer un curs d’un any de Gestió Cultural. En aquest curs ha après a liderar projectes culturals a les institucions noruegues. «Ser músic, a temps complet, és bastant difícil i molts el que fan és fer-se autònom», assegura. «Per a ser-ho, moltes coses les has de saber buscar tu mateix i aquests estudis serveixen per saber on buscar ajudes o si has de treballar amb més gent, saber com gestionar-ho», afegeix. Torres toca el clarinet des dels sis anys.

Ara ha començat a estudiar una carrera de tres anys, Lingüística. «Els estudis són completament gratuïts i puc fer-ho a temps parcial mentrestant faig feina», destaca. El seu treball és ser artista autònom, té algun concert, també dona classes a al·lots petits i ajuda a col·locar materials i obrir portes en els auditoris quan toca l’orquestra [la part més manual]. A més, el jove també diu que et donen ajudes: «Si demostres que has estat cert temps a Noruega, i has treballat i has estat estudiant abans, sí que donen ajudes i pots demanar fins a 1.200 euros mensuals. Aquestes ajudes són principalment per a noruecs, però si demostres això, qualsevol immigrant, de qualsevol país hi pot accedir també». L’alcohol i sortir a menjar a un restaurant ho defineix com «molt privatiu». A més, la compra al supermercat també surt més cara: «Suposo que com Noruega no pot produir res, són tot muntanyes i fa fred, ho han de dur tot i és molt car. Gasto quasi el mateix en el lloguer d’una habitació d’un pis compartit que en el supermercat, un poc menys en aquest últim».

«Un formulari per Internet i ja està»

«Ser autònom a Noruega és molt fàcil: vaig agafar un formulari per Internet, vaig posar les meves dades i dos dies després em va arribar un correu amb el meu nombre. Ja està. No vaig haver de pagar res de res», exposa. La gent el coneix a través del boca-orella i dels anys que fa que està allà.

Noruega i Eivissa són molt diferents en tots els àmbits: «Pel clima, a Bergen no fa molt de fred, però tampoc fa calor. I crec que és la ciutat europea on més plou». «De fet, l’agost passat vaig decidir anar-me’n cap allà, des d’Eivissa, un poquet abans per anar d’acampada i va ser l’agost que més va ploure des de 1929», riu. «El menjar és el que pitjor duc, perquè tampoc tenen el seu menjar propi, és tot importat i la qualitat és bastant dolenta en comparació amb Espanya, que tenim menjar molt bo», afirma. Un cop va fer panellets allí: «I vaig dir mai més, perquè em vaig deixar 100 euros, i 60 només amb els pinyons, que són caríssims».

Una altra diferència és que els noruecs sí que fan plans a casa, com barbacoes, però «no has de donar per suposat que et donaran menjar», interpreta, et convidaran entre dinar i sopar o després de sopar. «El més típic d’Espanya és, si et conviden a una casa, dur alguna cosa de picar, allí no i m’impacta molt», comenta. La pluja no impedeix que la gent continuï fent plans i vida normal [una dita seva traduïda que indica Torres és que «no hi ha un temps dolent, hi ha roba dolenta»], però quan fa millor temps ho aprofiten: «Quan fa sol, tothom surt al carrer. A vegades he estat a classe i l’han parat per anar fora a prendre el sol mitja hora. No és tan comú així que la gent ho aprofita molt», conclou.