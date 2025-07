Maria Moreno, eivissenca a València: «A I'illa, si et vols dedicar a la música, has d’estar a les discoteques o als clubs nocturns»

D’Eivissa a Barcelona, després a Bilbao i ara a València, l’eivissenca Maria Moreno Ferrer no atura quieta. La jove de vint-i-quatre anys va estar a la ciutat catalana quatre anys per estudiar Producció de Música i a la basca uns deu mesos. Actualment, a València, treballa a una productora de concerts que fa diferents projectes per tota Espanya: «Visc a València, però realment a ca meva pas molt poc temps, perquè ens n’anem d’un lloc cap a l’altre sense parar».

Aquesta empresa organitza diferents festivals i concerts de música arreu del país, a banda de fer el management, gires i promocions de tres artistes (vessant discogràfic). La primera part és de la que més s’encarrega Moreno. «Fem des de súper indie, a rock heavy, a una cosa més popular, fem bastants coses molt diferents», explica.

La jove no sabria dir quants de viatges fa a l’any per feina. «Estic molt poc a casa, igual a l’estiu estic tres dies comptats només», riu. L’hivern és més tranquil i es dediquen més a la part «d’oficina». «No és tant participar, com pensar a llarg termini», rumia, a l’hora de dir que es centren més en els seus artistes i el màrqueting d’aquests.

«A Eivissa, és veritat que si et vols dedicar a la música, has d’estar al 80% a les discoteques o als clubs nocturns. Llevat que estiguis a un ajuntament o a algun lloc de cultura», assegura, pel que fa a les oportunitats en aquest món a l’illa. «Però no hi ha tants d’esdeveniments ni concerts privats, ni de festivals», afegeix. Per aquest motiu, pensa que les oportunitats laborals són diferents de les quals l’aporta València: «Si t’agrada més la part de techno, club i nit, doncs Eivissa és un molt bon lloc per fer-ho, però si t’agrada més tota la part de dia i concerts en un altre format... Eivissa no ho té molt».

«Anar-te’n a la Península, crec que t’obri un munt de portes, pel mode de vida, com el transport... Jo la vida que duc ara no la podria dur a Eivissa», afirma. «Eivissa és una illa petita, que té les seves coses bones i les seves coses dolentes, al final no surts de la mateixa gent i hi ha empreses de so i tècnics comptats. Crec que no hi ha tantes oportunitats de créixer com a la Península, que vulguis o no, te’n vas a un lloc o a l’altre i no pares de conèixer gent», afegeix, a l’hora de veure diferències.

Al contrari, el tema del Mediterrani el veu «fonamental»: la gent, l’ambient, la platja i el temps, a València ho veu similar a Eivissa. També pel tema de l’idioma, que allí parla el català amb tot el qui pugui. «Em diuen ‘tu ets de les Illes no?’», diu amb humor en recalcar que sí saben ubicar d’on és el seu accent al parlar català.

Una anècdota que conta que li va passar és que un cop es va quedar parada a Sòria, en un camí de Madrid a Bilbao, per una nevada amb el monologuista Pedro Ruiz: «Va ser surrealista i no m’ho creia».

"Ara mateix no em plantejaria tornar a Eivissa perquè estic en un punt que no em vull tancar portes"

La jove enyora l’illa per la seva família i troba a faltar per exemple els dinars dels diumenges. «Però per una altra part, ara mateix no em plantejaria tornar, no perquè no estigui a gust a Eivissa, sinó perquè simplement ara mateix estic en un punt que no em vull tancar portes», exposa. «Sempre que vaig a Eivissa agafo tot el que puc de menjar i duc a la feina orelletes, flaó... Els encanta», manifesta, abans de concloure que quan diu que és d’Eivissa li diuen que és «molt exòtica».