Els noms eivissencs més comuns: els endevines?

«Pep, Toni, Joan i ase, n’hi ha un a cada casa»: quants de cops, estimat lector, has sentit aquesta dita eivissenca? I les diferents versions d’ella, ja que cadascú la diu a la seva manera o li afegeix noms, com Pere. Abans era habitual i abundant que es diguessin així els eivissencs. La frase resumeix molt bé el que explicarem en aquest reportatge: els noms més comuns a Eivissa. Però com han anat evolucionant amb els anys? Potser aquesta dita ja és una pista del que ens trobarem, o potser han canviat les modes i les tendències. Ho comprovem.

Per això, hem acudit a l’últim informe penjat a l’Ibestat (Institut d’Estadística de les Illes Balears) que data de l’any 2022 i mostra els cinquanta noms més freqüents d’home i de dona residents a l’illa pitiüsa. A més, també ens diu algunes curiositats sobre aquest tema el director de l’Oficina d’Onomàstica (és una de les que té la Secció Filològica i és la ciència encarregada dels noms propis de persones i de llocs) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’eivissenc Enric Ribes i Marí.

Imatge d’arxiu de l’esglèsia de Sant Antoni. / JA RIERA

Segons l’informe mencionat anteriorment, els deu noms d’home més comuns a Eivissa, en ordre de major a menor són: Antonio, Jose, Juan, Francisco, Vicente, David, Manuel, Daniel, Alejandro i Jose Antonio. I els de dona, també en ordre de major a menor, són: Maria, Catalina, Maria Carmen, Josefa, Margarita, Antonia, Laura, Francisca, Cristina i Carmen. Van sense accent, més endavant el director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC ens comentarà el perquè.

Tradició familiar

«Els noms se solen posar per tradició familiar», explica Ribes i Marí en primer lloc. És a dir, posaven els noms dels pares i dels avis als nens. «Això encara es fa i és un element que pesa molt», assegura. «Avui en dia ens sentim menys lligats pels noms dels pares, mares i avis i triem el que soni bé», diu, per això, un altre element que també pesa molt actualment és l’eufonia. «És a dir, una bona sonoritat, que t’agradi com sona», destaca. «Segurament, encara que hi hagi avis que es diguin Teòfil, els pares no els posaran als fills Teòfil, perquè avui en dia ja són noms que no sonen bé, sonen estranys», afegeix.

També hi ha una altra tendència que és que hi ha tanta quantitat de gent amb el mateix nom en una família, que «surt la necessitat d’individualitzar-se». És a dir, si el pare i el fill es diuen Joan, no li posaràs al net Joan també. A més, «els noms es gasten», afirma, pel mateix motiu: perquè hi ha molta gent que es diu igual.

Catedral de Santa Maria de les Neus, a Eivissa. / VICENT MARÍ

H hi ha un element a tenir en compte que és la moda: «Si hi ha un cantant que es fa molt famós, no m’estranyaria que hi hagués al·lotes que es diguessin Shakira. O Leo, pel futbolista Leo Messi». «Són modes que són passatgeres, durant uns anys que hi ha gent que s’inscriu amb aquest nom, passa la moda i ja són noms que cauen en desús», afegeix. Els noms compostos varen ser una moda especialment sud-americana i llatinoamericana, segons les paraules de l’eivissenc: «N’hi ha per tot, però allí tenen més tendència a posar-ne».

Una cosa per remarcar és que a la llista de l’Ibestat apareix un Mohamed (en el nombre 27). «Això era impensable a l'Eivissa de fa cinquanta anys, però avui en dia tota la gent que no és eivissenca, però que viu a Eivissa i inscriu els seus fills aquí, és normal. El que m’estranya és que no hi hagi més noms estrangers», rumia.

Noms de dos síl·labes

L’expert també menciona la tendència de triar, preferiblement, noms de dos síl·labes, noms curts. A més, «fins i tot, noms molt llargs, tenim tendència a reduir-los», destaca. Per exemple: de Bartomeu a Tomeu o Xumeu, de Catalina a Lina o Cati.

Un altre detall que cal tenir en compte és que quasi tots els noms són en castellà: «Als carnets d’identitat i als documents oficials ens posen els noms sense accents. Per tant, si et dius Clàudia, o que et posen Claudia sense accent, podries ser Clàudia en català, però no consta perquè no hi ha accents». «Això és un problema perquè hi ha noms que poden ser perfectament bilingües», exposa. «Primer, hi ha poca consciència, això és cert. La majoria dels noms els posen en castellà. Segon, hi ha una confusió amb la base de dades que no queda clar si molts de noms són en català o en castellà, i això passa amb els llinatges també», recalca. «Noms que s’escriuen igual en català que en castellà i no sabem la voluntat de la gent que va posar el nom [de si volien posar-lo en català o en castellà]», afegeix.

Esglèsia de Sant Josep. / VICENT MARÍ

També hi ha noms típics d’un lloc. A Eivissa, com la patrona és Santa Maria de les Neus, n’hi ha moltes. O per un estil, en referència als déus o deesses: a l’illa es poden trobar dones amb el nom Tanit: «Això fora d’Eivissa normalment no ho trobaràs, són noms que van molt lligats a un lloc concret». Pot passar el cas contrari, que encara que hi hagi noms que siguin d’una parròquia, pràcticament no hi hagi persones que es diguin així, com per exemple Llorenç, que «n’hi ha, però no en trobes gaires».

«David o Alejandro per exemple són noms que segurament s’han posat als darrers trenta o quaranta anys. Passa amb la majoria, però no vol dir que no n’hi hagi algun més antic. N’hi havia pocs i darrerament n’hi ha més, perquè les modes han canviat», diu. «A l’edat mitjana a Eivissa eren noms habituals Berenguer, Guillem, Bernat... Avui en dia no n’hi ha gaires, n’hi ha algun o pocs», afegeix. Alguns els pots trobar com a motiu familiar: de ca’n Guillem.

Una altra cosa que passava antigament era que quan et batejaven et posaven el nom que et posaven els teus pares, de segon nom el nom del capellà que et batejava i de tercer nom el de la parròquia. Això només consta en la partida de baptisme.

Hi ha noms típics d’un lloc, a Eivissa hi ha dones amb el nom de Tanit per la deessa. / TONI ESCOBAR

«Hi ha noms que evolucionen i la gent moltes vegades no n’és conscient», exposa. Hi ha una cosa anomenada hipocorístic que és d’Eulàlia o Eulària passar a Lali o de Manuel passar Manel: «Normalment, es redueix el nom, i és per fer-lo més curt. De vegades té un sentit humorístic o més afectiu, amb un caràcter més emocional».

Cal ressaltar que «avui en dia, amb la llei de registre civil, pots posar qualsevol nom, sempre que al jutge no li sembli ofensiu, insultant o humiliant, que el jutge consideri que no toqui», tal com diu l’expert. «Actualment, pots inventar-te un nom, que si no sona malament, el jutge no dirà res. A Espanya, fa uns anys no perquè havien de ser noms de sants i havien de ser en el santoral. I en temps de Franco havien de ser en castellà», assevera.

«Tots els noms tenen un origen i tot té un significat, volen dir alguna cosa, el que passa és que moltes vegades no ho sabem», diu, abans de concloure: «A més, així com el cognom passa de pares a fills es manté més. En canvi, el nom és variable i, per tant, la gent no es preocupa de saber què vol dir. Però els cognoms, com que va lligat a una nissaga familiar, tenim més interès per saber què vol dir o d’on ve».