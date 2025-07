De vigilant de seguretat a complir el seu somni de ser dj a Eivissa

La música sempre ha estat present a la vida de l’eivissenc Iván Román Herrero. El jove, de vint-i-cinc anys, va començar a tocar la flauta a l’escola, després va estar quatre anys al Conservatori (dels vuit als dotze anys) tocant el saxofon i als catorze anys es va interessar pel món dels dj. Amb una taula bàsica de Numark va començar a toquejar botons i tafanejant a casa d’un veí que tenia un estudi. Va acabar fent dos cursos a Barcelona per tenir els diplomes de punxadiscos i productor.

El seu nom artístic és Ivan Roman DJ (es treu els accents per al seu nom professional) i dedicant-se exclusivament només a això duu un any, ja que abans ho compaginava amb un treball de vigilant de seguretat. Així va estar tres anys fins que decidir-se i es va atrevir a dedicar-se solament a la seva passió: «Va sortir tot bé, gràcies a Déu». El seu voltant li va donar suport en aquesta decisió, li deien que es tirés a la piscina i «que fos el que Déu vulgués». «Vaig dir: ‘Vinga, amb tot’. Sempre tinc temps de remuntar amb el meu treball i, de fet, vaig demanar una excedència per si alguna cosa sortia malament», explica. Però no va ser el cas.

El jove als seus inicis com a dj a l’escola de Sant Jordi, al 2013. / ARXIU PERSONAL

La primera oportunitat per actuar davant en públic va ser a l’Hotel Vibra San Remo. «Recordo perfectament que em varen dir que hi hauria gent jove i em vaig trobar amb un públic...o tan jove», rememora rient. «Era tot gent de l’Imserso i jo portava el que m’havien demanat: música llatina i em vaig haver de coordinar amb l’al·lot d’animació [per arreglar la situació]», afegeix. Depenent d’on actuï hi ha públics de diferents edats i cadascú té gustos diversos. També hi ha tant gent local com estrangers. «Totes les actuacions tenen alguna cosa especial, són totes guais. Si no és una cosa és una altra, però totes sempre tenen alguna cosa, cap d’elles no és millor que una altra», destaca.

«Totes les actuacions tenen alguna cosa especial, no n’hi ha cap millor que l'altra»

Gran varietat d’artistes

Pel que fa als seus gustos musicals, Román és molt eclèctic. Va començar a escoltar James Hype atret pel seu estil electrònic i l’espectacle que ofereix. Amb el temps, però, s’ha anat decantant per artistes com Alvama Ice, que fusiona el reggaeton amb sons techno i temes populars en castellà. «Jo m’inspiro en aquesta gent», assegura. Escolta una gran varietat de djs com Robin Schulz, Fisher, Meduza o The Martinez Brothers, però també segueix cantants de gèneres molt diversos. «Escolto molt reggaeton. Tots els cantants m’encanten. Per exemple, Mora estaria al meu top tres. Si entres al meu Spotify, potser fins i tot hi trobes El Canto del Loco o Melendi», diu entre rialles. Per demostrar-ho, ensenya la seva llista de cançons més escoltades recentment, on apareixen temes com ‘UWAIE’, de Kapo, ‘El Fin del Mundo’, de La La Love You i Axolotes Mexicanos, ‘Por la boca vive el pez’, de Fito y Fitipaldis, ‘Se Vuelve Loca’, de Juan Magán, ‘Show Me Love’, de Robin S, ‘Capaz (merengueton)’, d’Alleh i Yorghaki, ‘La Plena - W Sound 05’, de W Sound, Beéle i Ovy On The Drums, ‘Una noche con hugel’, de HUGEL, Alleh i Yorghaki, ‘Mi refe’, de Beéle i Ovy On The Drums, i ‘DROGA’, de Mora i C. Tangana. Just en aquell moment, sona ‘Follow the Sun - Sunset Remix’, de LYOD.

Llista d'Spotify: ‘UWAIE’, de Kapo

‘El Fin del Mundo’, de La La Love You i Axolotes Mexicanos

‘Por la boca vive el pez’, de Fito y Fitipaldis

‘Se Vuelve Loca’, de Juan Magán

‘Show Me Love’, de Robin S

‘Capaz (merengueton)’, d’Alleh i Yorghaki

‘La Plena - W Sound 05’, de W Sound, Beéle i Ovy On The Drums

‘Una noche con hugel’, de HUGEL, Alleh i Yorghaki

‘Mi refe’, de Beéle i Ovy On The Drums

‘DROGA’, de Mora i C. Tangana

‘Follow the Sun - Sunset Remix’, de LYOD

Ivan Roman DJ, punxant a Barcelona, al març de 2024. / ARXIU PESRONAL

«Jo vaig a la discoteca i, vulguis o no, t’inspires amb altres professionals, no tot el món punxa igual, ho fa a la seva manera», diu. Aprofita per desconnectar quan els escolta i treu idees. «El meu treball el gaudeixo. Tinc un lema que diu ‘Gaudeix i fes gaudir’», manifesta. Moltes hores són de preparació i d’estar molt al dia de les tendències i les noves cançons que van sortint.

I què en pensa de la gent que demana cançons en plena sessió? El jove afirma que passa molt i que normalment les posa: «Si estic a un ritme molt elevat, com amb ‘El Mambo’, de Kiko Rivera, i em demanen per exemple ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, els dic que esperin cinc minutets, que canviï el ritme de la pista i ja la poso». «Al final, ells són el públic i s’ho han de passar bé», exposa, encara que reconeix que si no encaixa en el moment, no la posa. «S’intenta que sempre hi hagi mashups (ajuntar una cançó amb una altra) que la gent digui que sonen guai», interpreta. Un exemple que va fer un dia va ser mesclar música espanyola amb música més actual.

Una altra actuació del dj a Barcelona de l’any passat. / ARXIU PERSONAL

Moltes ganes i poca por

A Eivissa hi ha molts dj de renom, i a ell, com a eivissenc, li agradaria arribar a punxar als mateixos llocs que ells: «M’agradaria poder dir alguna cosa com: ‘No estic amb David Guetta, però estic punxant a la mateixa discoteca que David Guetta’». «És molt competitiu», afegeix. Román diu que donen oportunitats, però cal treballar molt. La clau per triomfar, segons ell, és tenir moltes ganes, no tenir por i anar amb tot cap endavant: «Si no et surt avui, segueix fent-ho, perquè tot surt. No et tiris pedres a sobre quan diguis que no ho has aconseguit. Això va de tocar portes i d’anar amb tot». Una cosa que fa Román diferent als altres és que, juntament amb la seva parella sentimental, Jessica Ros, tenen un duet anomenat Ace of Hearts per mostrar que són parella dins i fora de la taula de mescles. A més de punxar junts, introdueixen el so d’ell tocant el saxofon i el d’ella cantant.

Ivan Roman DJ a un ‘showroom’ al març de 2024. / ARXIU PERSONAL

Román té el costum de «fer l’ase» per alliberar tensions i riure molt si està nerviós abans d’una actuació. «Si la sala està plena, ho passo bé. M’imagino que estic entre el públic i faig el que vol sentir la gent. Els que ens dedicam a això mirem molt les cares i ho sabem», desenvolupa. Al contrari, si la sala està més buida del que espera, actua igual. «Hi ha dies bons i dies dolents, encara que hi hagi quatre, vint, cinquanta o cent persones, les has de fer gaudir com si fossin mil, dos mil o tres mil», afegeix.

«M’imagino que estic entre el públic i faig el que vol sentir la gent. Els djs mirem les cares i ho sabem»

Aquest és «el treball dels somnis» de Román, en les seves paraules: «Estic fent el que un dia vaig somiar». De cara al futur, es veu d’aquí a uns anys punxant en algun club d’Eivissa i col·laborant amb més dj. També li agradaria punxar a Madrid, Barcelona i Sevilla, on ja ha mirat llocs (a Madrid i a Barcelona ha punxat ja). Una meta és sortir fora d’Espanya. Un moment del qual està molt orgullós és del dia que va punxar en el Teatro Pereyra amb la seva parella en un B2B (back-to-back, és a dir, dos punxadiscos compartint escenari) amb el nom oficial del duet i li agradaria mostrar-ho més fora i expandir-ho. També li agradaria produir la seva pròpia música, de gènere afro house.

Als joves que també els agradaria triomfar en el món dels dj, Román els hi diria: «Que ho facin. Quan es vegin preparats, endavant». Ell va començar punxant a les escoles, a les graduacions de fi de curs, amb catorze anys. Es posava amb el tècnic de so i tafanejava molt. «Ho feia amb por, però ho feia», destaca. «Que ho facin sense por. Si ho fan bé, que tirin cap endavant, i si no ho fan bé, que practiquin molt i, si realment volen ser dj, que ho facin», conclou. Una manera d’aprendre és escoltar molts companys de professió reconeguts (saber com fer la mescla, el moment en el qual llançar la cançó, sobretot saber llegir la pista, si són espanyols no posar només música anglesa, per exemple) i quan fas bé una mescla, es nota.

Al jove professional se’l pot trobar com a resident aquest mes de juliol: diumenges, dilluns i dimarts al restaurant Dúo a Formentera, dimecres a l’hotel My way luxury, dos dijous al mes en el restaurant Kanpai a Portinatx, divendres al Club Tipic a Formentera i dissabtes al Teatro Pereyra.