Carla Peralta, eivissenca a Holanda: «Molts cops, ser ‘au pair’ és com ser la criada i allí et quedes»

Guarderies, menjadors, escoles d’estiu... L’únic que li faltava a l’eivissenca Carla Peralta Guasch era ser au pair. Així que no s’ho va pensar i quan li va sorgir l’oportunitat, se’n va anar a Holanda a cuidar tres nens (de cinc, quatre i dos anys). «Vaig conèixer a la família l’any passat a Eivissa, ells venen cada any, quan jo estava treballant a l’àrea de nens que tenia el beach club on estava», explica. «Jo des de sempre ho havia volgut fer, però mai m’havia fiat», afegeix. Per a la família, també és el primer cop que en tenen una: «Mai havien trobat a ningú, els feia por posar a algú dins ca seva».

«La majoria de gent que es dedica a això no és que tingui la millor experiència perquè al final la família no sempre et tracta com a mi, perquè a mi des del principi em varen dir que seria part de la família i soc com una filla més», exposa. I així va ser, ja que quan se’n van de viatge o menjar amb ells, sempre la conviden i ella pot elegir si hi va o no. «Però és veritat que hi ha gent que és: ser au pair és com ser la criada i allí et quedes, ni menjar amb ells ni res», afegeix.

La jove de vint anys fa quasi set mesos, des de gener, que està a Bilthoven, un poble als afores d’Utrecht. I el contracte és fins a gener de l’any que ve. «A Holanda es pot fer d’au pair, amb agència, només un any. Després te’n podries anar i tornar a l’any següent, però dos anys seguits no ho pots fer», manifesta. Per a ser cangur no es cal fer cap curs ni res, però millor si tens experiència. I d’això últim a la jove no li falta, ja que duu des dels divuit anys treballant amb nens.

Peralta viu a la casa de la família holandesa i, en treballar amb agència, el màxim d’hores que pot fer feina són 30 hores a la setmana. Així que el seu dia a dia és dur i recollir als nens de l’escola, dur-los al parc a jugar amb amics... «Bàsicament, és com si fos la seva segona mare», diu. «Saben que sóc la que els cuida i la que mana quan no estan els seus pares», riu.

«Missió impossible»

L’eivissenca també té temps per a ella i en aquests dies aprofita per fer el que vulgui: fa trobades amb les au pairs de l’agència, se’n va amb la bicicleta a passejar i de compres, al gimnàs, a prendre un gelat... «Al meu poble, la bicicleta és el millor que pots utilitzar aquí i està tot súper ben preparat. Jo cada dia me’n vaig mitja hora amb la bakfiets (la bicicleta que té un carro davant per dur als boixos) i me’n vaig al parc», afirma. Amb aquest tipus de transport elèctric puts dur fins a quatre persones. Peralta desmenteix la dita de «és com anar en bicicleta, no te n’oblides» perquè s’ha arribat a caure o anar-se’n cap als costats i per a ella al principi era «missió impossible». A més, l’impressiona que allí no utilitzen cap protecció i que pots conduir la bicicleta fumant i bevent, l’únic il·legal és anar amb el mòbil a la mà.

«Al principi, quan vaig arribar el primer mes no podia més, perquè al final m’estava ficant dins la casa d’uns nens, posant unes normes que no les posaven ni els pares i manant dins la seva pròpia casa, doncs realment no ho entenien», manifesta en comentar que va ser una mica difícil l’adaptació al principi. Un altre inconvenient va ser el tema de la llengua, ja que els nens no parlaven ni anglès ni espanyol, només holandès, cosa que Peralta no. Però a poc a poc, «en ser tan petits, són com esponges» segons ella, han anat aprenent anglès i espanyol (en aquest últim idioma ja saben els colors, els nombres, molts d’animals i alguna paraula amollada i simple) i l’eivissenca també està aprenent holandès pel seu compte.

El que més enyora Peralta d’Espanya és el menjar, assegura que les vegades que ha vingut a l’illa aprofita per endur-se’n pernil ibèric, llonganissa, fuet... La jove també enyora les platges de l’illa, perquè allí han arribat a estar a 34 graus [no és el normal] i les platges estan lluny: «Aquí la gent es banya en els canals i jo no m’hi fico ni encara que em paguin, perquè això està negre i no veus el que hi ha baix ni res». «Aquí no és normal tenir piscina, perquè per un mes que fa calor... doncs et quedes a casa amb l’aire i ja està», conclou. De cara al futur, la jove es planteja quedar-se a Holanda i buscar treball per allí.